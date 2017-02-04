«Яблоко» объявило о старте президентской кампании Григория Явлинского

Партия «Яблоко» в субботу провела форум доверенных лиц кандидата на должность президента Григория Явлинского «Новое "Яблоко" – поколение молодых». Форум стал первым мероприятием в рамках президентской кампании Явлинского. «Мы начинаем с молодежи, потому что наша партия нацелена на перспективу. <...> Наше мероприятие – продолжение курса на омоложение партии», – открыл форум член федерального бюро «Яблока» Иван Большаков. Он сказал, что «у многих возникнет вопрос, почему партия новая, а Явлинский прежний? Ответ на этот вопрос мы и постараемся дать».

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова заявила, что нынешнее состояние оппозиции отражает состояние власти: «Власть, которая хочет сохранить себя, не понимает, какая у нас оппозиция. Пустите оппозицию во все СМИ, проведите легитимные выборы». Слабунова отметила, что на выборах в Госдуму у «Яблока» каждый третий кандидат был моложе 35 лет. По ее словам, у «Явлинского есть образ будущего», а у «Яблока» большой политический опыт, так в Госдуме трех созывов партия имела свою фракцию, сейчас в четырех регионах у нее есть депутаты в региональных парламентах, 223 депутата – в муниципальных органах представительной власти.

В манифесте, который планируют принять на форуме, предлагается отменить призыв в армию и перейти на контрактную систему, пересмотреть приоритеты бюджета, договориться о безвизовом режиме со странами Шенгенского соглашения, обеспечить равный доступ к образованию, отказаться от цензуры, снять законодательные барьеры для развития НКО. «Чтобы воплотить в жизнь эти инициативы, молодежи нужен свой кандидат в президенты, – говорится в манифесте. – Это должен быть мудрый, профессиональный и честный государственный деятель, у которого есть вдохновляющее видение перспектив России в 21 веке и воля, чтобы идти по этому пути». Такой кандидат у «Яблока» есть, указано в манифесте.

Решение о выдвижении Явлинского кандидатом на президентских выборах 2018 г. съезд партии принял в 2016 г., поддержка Явлинского была обязательным условием для выдвижения «Яблоком» кандидатов на выборах депутатов Госдумы. Таким образом его кандидатуру, в частности, поддержали политики Дмитрий Гудков и Владимир Рыжков, которые входили в федеральный список партии.