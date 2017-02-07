Бывший владелец «Интарсии» пожаловался Путину и Чайке на СКР

Бывший владелец реставрационной компании «Интарсия» Виктор Смирнов из Лондона пожаловался президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке на давление силовиков. Как сообщает «Коммерсантъ», в распоряжение которого попали письма бизнесмена, он жалуется на действия петербургского управления СКР. Смирнова СКР обвиняет в присвоении 320 млн руб. при реконструкции в Санкт-Петербурге «дома со львами» Лобанова-Ростовского, принадлежащего управделами президента. Также он обвиняется в покушении на мошенническое хищение еще 390 млн руб.

«Сугубо предпринимательскую деятельность следствие считает преступлением и назначает меня виновным», – цитирует газета письмо Смирнова Путину. Чайку он попросил проверить законность действий следствия и направить в СКР копию жалобы, чтобы с ним связались «законным и цивилизованным способом». Он заверил, что ни от кого не скрывается и готов отвечать на любые вопросы следствия. Уголовное преследование он связывает с конфликтом «Интарсии» с инвестором реконструкции отеля Four Seasons – ЗАО «Тристар инвестмент холдингс» (подконтрольно сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину). «Тристар», вложивший в проект $250 млн, расторг контракт c «Интарсией» на сумму 2,1 млрд руб., обвинив подрядчика в срыве работ.

По версии следствия, Смирнов и его первый заместитель Дмитрий Соколов, получив аванс в размере 1,63 млрд руб., выполнили работ всего на 1,31 млрд руб., а затем еще и предъявили к оплате полную стоимость контракта в 2,1 млрд руб. Соколов помещен по домашний арест. Защита Смирнова утверждает, что 300 млн руб. «Интарсия» вернула заказчику по выданным компании банковским гарантиям ВТБ 24 и банка «Санкт-Петербург». Однако эта сумма остается в материалах уголовного дела, пишет газета. Адвокаты Смирнова утверждают, что СКР отказывается истребовать документы, опровергающие версию следствия и подтверждающие невиновность предпринимателя, – выписки из банков о перечислении денег и соглашение о взаимозачете между «Тристаром» и «Интарсией».

ГК «Интарсия» была создана в 1992 г. как реставрационная мастерская. К концу 2000-х гг. она выросла в холдинг, который контролировал до 50% реставрационного рынка Санкт-Петербурга и был одним из крупнейших господрядчиков престижных объектов в других регионах, напоминает издание. ООО «Интарсия» сейчас признано банкротом, ООО «Строительная компания "Интарсия"» в 2013 г. приобретено Борисом Ротенбергом и переименовано в «Трансепт групп», остальные структуры ликвидируются.

Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу конкурсного управляющего «Интарсии», который настаивает, что претензии «Тристара» незаконны и должны рассматриваться лишь в рамках дела о банкротстве, пишет газета. В пресс-службе Андрея Якунина отказались от комментариев «до завершения процесса». В «Тристар инвестмент холдингс» на звонки не ответили, Генпрокуратура и СКР обещали рассмотреть запрос «Коммерсанта».

История конфликта

Контракт на 2,1 млрд руб. между «Интарсией» и «Тристаром» был заключен в октябре 2009 г. на 13 месяцев. Реализация проекта затянулась. В конце 2012 г. «Тристар», оценивавший опоздание по срокам работ в 400 дней, уведомил «Интарсию» о расторжении контракта. Между подрядчиком и заказчиком начался конфликт, они обменялись исками. Подрядчик считает, что с ним не рассчитались за работу, а заказчик остался недоволен качеством и сроком выполнения работ. Когда «Интарсия» уходила с объекта, он был практически завершен, заявляли ранее ее представители. В марте 2012 г. «Тристар», оценивавший опоздание по срокам работ в 400 дней, уведомил «Интарсию» о расторжении контракта. Между подрядчиком и заказчиком начался конфликт, они обменялись исками. Подрядчик считает, что с ним не рассчитались за работу, а заказчик остался недоволен качеством и сроком выполнения работ. Когда «Интарсия» уходила с объекта, он был практически завершен, заявляли ранее ее представители.

2012 г. «Тристар», оценивавший опоздание по срокам работ в 400 дней, уведомил «Интарсию» о расторжении контракта. Между подрядчиком и заказчиком начался конфликт, они обменялись исками. Подрядчик считает, что с ним не рассчитались за работу, а заказчик остался недоволен качеством и сроком выполнения работ. Когда «Интарсия» уходила с объекта, он был практически завершен, заявляли ранее ее представители. В марте

«Тристар» требовал от «Интарсии» около 1,5 млрд руб. и около $60 млн, но суд постановил взыскать только 92 500 руб. штрафа за нарушение техники безопасности.

1,5 млрд руб. и около $60 млн, но суд постановил взыскать только 92 500 руб. штрафа за нарушение техники безопасности.

В августе 2016 г. Девятый арбитражный апелляционный суд полностью отменил решение первой инстанции. Теперь подрядчик должен «Тристару» более 1,5 млрд руб. и примерно $30 млн в рублях по курсу ЦБ на день взыскания.

«Разворот арбитражного дела на 180 градусов», как пишет президенту Смирнов, произошел после вступления в дело УДП в качестве третьего лица.

УПД вошло в процесс после решения первой инстанции как собственник здания. Ведомство подало апелляционную жалобу, указав, что решение по этому делу может повлиять на получение УДП оплаты по договору аренды здания и иметь «репутационные риски», говорилось на заседании апелляционной инстанции, подтвердившей, что «обстоятельства дела непосредственно затрагивают права и обязанности» УДП, пишет «Коммерсантъ». По договору с УДП «неотделимые улучшения» здания переходят в федеральную собственность, говорилось в суде. Победа «Интарсии» привела бы к увеличению засчитываемых в счет аренды затрат инвестора, пояснил «Ъ» Смирнов, по данным которого аренда на 48 лет обошлась «Тристару» примерно в 1,2 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

привела бы к увеличению засчитываемых в счет аренды затрат инвестора, пояснил «Ъ» господин Смирнов, по данным которого аренда на 48 лет обошлась «Тристару» примерно в 1,2 млрд. руб., пишет «Коммерсант».