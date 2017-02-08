ВАК учтет мнение МГУ по диссертации Мединского

Два собеседника, близкие к диссовету, говорят, что диссертация в совет не поступила и рассматривалось только заявление о лишении Мединского степени

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) решит, что делать с диссертацией министра культуры Владимира Мединского, после того как получит заключение диссертационного совета при историческом факультете МГУ. Об этом в среду заявил председатель ВАК Владимир Филиппов. По его словам, после получения официального заключения экспертный совет ВАК, а затем и его президиум примут решение о том, как дальше рассматривать диссертацию министра культуры. «Поскольку уже в двух университетах, куда была направлена диссертация, она не была рассмотрена, то будем решать, в какой мере эту линию нужно продолжать. Потому что я думаю, что после такого заключения диссовета МГУ многие другие диссоветы, куда мы ее направим, будут следовать этой позиции самого уважаемого высшего учебного заведения страны», - сообщил Филиппов.

По его словам, диссовет имел право выразить любую точку зрения: «Нельзя ученым навязать какую-то точку зрения извне. Диссовет МГУ, рассмотрев материалы, которые получил, сформулировал, что поскольку в диссертации нет неправомерных заимствований и не было никаких процедурных нарушений при ее защите, то они не находят оснований для рассмотрения каких-либо других претензий. Это право МГУ, навязывать им нельзя».

Филиппов отказался комментировать информацию о том, что в диссовет сама диссертация так и не поступила, а также что в заявлении о лишении степени заявители указывали и на некорректные заимствования. «Любой диссовет имеет право в принципе отказаться рассматривать диссертацию. Как можно навязать что-то диссовету при МГУ? Невозможно. Это право ученых, право экспертного сообщества высказать свою точку зрения», - заявил глава ВАК. По его словам, ВАК не направляет документы в диссовет, за это отвечает Минобрнауки.

Дисcовет по истории на базе истфака МГУ во вторник отказался рассматривать претензии к докторской диссертации Мединского. «Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет <...> не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», – сказал «Интерфаксу» декан истфака Иван Тучков после заседания диссовета.

Резолюция о том, что диссертация рассматриваться не будет именно по названным основаниям, была принята большинством голосов, подтвердил «Ведомостям» один из членов диссовета. Два собеседника, близкие к диссовету, говорят, что диссертация в совет не поступила и рассматривалось только заявление о лишении Мединского степени.

Заявление о лишении Мединского ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 г. активист сообщества «Диссернет», специалист по позднему Ренессансу Иван Бабицкий, а также доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. По мнению заявителей, диссертация Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» пестрит грубейшими ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету». Диссертация была направлена в диссовет при Уральском федеральном университете, но заявление было отозвано, поскольку, по словам Филиппова, истек двухмесячный срок его рассмотрения. Позже было решено направить диссертацию в диссовет МГУ.