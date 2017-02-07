В МГУ не нашли оснований для пересмотра диссертации Мединского

Диссертационный совет исторического факультета МГУ не нашел оснований для пересмотра диссертации министра культуры России Владимира Мединского - в частности, плагиата, сообщил декан истфака Иван Тучков.

«Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК (Высшая аттестационная комиссия) на базе МГУ при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», - сказал Тучков.

Пресс-служба министерства заявила «РИА Новости», что Минкультуры «с уважением» относится к решению совета МГУ. «Весь спор вокруг нее (диссертации Мединского) изначально носил не научный, а политический характер», — сообщили в Минкультуры.

Диссертационный совет рассматривал заявление участника «Диссернета» Ивана Бабицкого и другие материалы, касающиеся докторской диссертации Мединского, по рекомендации Президиума ВАК при Минобрнауки России от 25 ноября 2016 г.

В начале октября 2016 г. заявление о лишении Мединского ученой степени должен был рассматривать диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ). Но рассмотрение перенесли по просьбе самого министра, который заявил, что не может присутствовать в Екатеринбурге. Позже СМИ сообщили, что ВАК отозвала дело Мединского из УрФу, а 25 ноября президиум ВАК поручил рассмотреть его диссовету при историческом факультете МГУ.

В конце января Мединский заявил, что готов защищать свою работу и перед диссертационным советом МГУ. «Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны. Я абсолютно готов к любой публичной дискуссии», - сказал он «Интерфаксу».

В апреле участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в Минобразования и науки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени в связи с тем, что его его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков», по мнению заявителя, «не имеет научной ценности». «В случае Мединского основная претензия носит содержательный характер: его работа попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна», - написал Бабицкий в Facebook. В своем интервью Бабицкий указывал, что Мединский, вероятно, даже не пользовался оригинальными источниками.

Представитель «Диссернета» журналист Сергей Пархоменко указывал, что в сообществе российских историков, специалистов по истории российского государства периода Средневековья, сложилось представление, что это работа, «переполненная дилетантскими и в то же время чрезвычайно напыщенными, высокопарными нелепостями». Историк Алексей Лобин в статье «Пещерное источниковедение» указывал, что изучение текста диссертации показывает, что автору не знаком сравнительно-исторический метод: «Он берет отдельный эпизод из сочинений иностранцев и сравнивает его с тем, «как должно быть на самом деле», а затем выносит свой вердикт – говорит правду или неправду автор сочинения о России».