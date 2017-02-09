Московские коммунисты не хотят ждать милостей от мэрии

Депутаты Мосгордумы от КПРФ обжалуют в Мосгорсуде принятый в конце 2016 г. городской закон, предписывающий проводить уличные встречи депутатов с избирателями в соответствии с законом о митингах, т. е. согласовывать их с мэрией. По мнению заявителей, закон нарушает их права при осуществлении депутатских полномочий и противоречит сразу трем федеральным законам – о митингах, об общих принципах организации органов госвласти субъектов Федерации и о местном самоуправлении. Депутаты указывают, что в федеральном законодательстве нет требований о проведении встреч депутата в соответствии с нормами закона о митингах, а закон о местном самоуправлении обеспечивает депутату условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. Кроме того, закон нарушает принцип разделения властей и самостоятельность органов местного самоуправления, так как получается, что депутаты Мосгордумы и муниципальных собраний Москвы обязаны для осуществления своей депутатской деятельности в форме встреч с избирателями получать согласование городских органов исполнительной власти.

На прошлой неделе депутат Госдумы Ирина Белых («Единая Россия») внесла аналогичный законопроект, распространяющий норму о приравнивании встреч с избирателями к публичным мероприятиям на депутатов всех уровней.

По словам одного из заявителей, Андрея Клычкова, у них уже есть несколько отказов в проведении встреч – в частности, такой отказ получила депутат Мосгордумы Елена Шувалова. То есть вмешательство исполнительной власти в деятельность депутатов уже происходит, подчеркивает коммунист: «Они могут заявить, что есть возможность написать заявление и получить разрешение на проведение встречи, но они отказывают во встречах». Как говорит Клычков, московский закон в случае отказа в российских судах они, вероятно, будут обжаловать в Европейском суде по правам человека, а федеральный закон, когда его примут, – в Конституционном суде.

нет фото Андрей Клычков Лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Действуя в логике этого закона, нужно встречи, которые проводит мэрия, тоже заявлять как митинги. Например, приезжает мэр на такую встречу, но ведь его приезд может нарушить права других людей.

Аргумент с разделением властей разумный, но только в случае, если исполнительная власть не предоставляет никакой возможности для организации этой встречи, считает юрист Гарегин Митин: «Отказать в проведении встречи с избирателями мэрия не вправе, но она может выделить не то место, которое хочет депутат».

Контроль мэрии над Мосгордумой не превышает 100%, шутит политолог Михаил Виноградов. По его мнению, инициатива с приравниванием встреч депутатов к публичным акциям не была замечена избирателями и не вызвала у них гнева, но «фактический запрет встречаться с кем-либо во дворах может быть воспринят обывателями как странный и надуманный». Если коммунисты будут об этом говорить, это может вызвать понимание у граждан, которые и без того сталкиваются с пропастью в отношениях городской власти и населения, полагает эксперт: «У властей просто есть желание зарегулировать все, что касается массовых акций, и перенос гранитно-кладбищенской эстетики «московского благоустройства» на политический ландшафт представляется им вполне органичным и естественным».