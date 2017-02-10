«Ведомости» узнали полную российскую версию гибели турецких военных

«Ведомостям» удалось узнать полную российскую версию развития событий, предшествовавших непреднамеренной атаке ВКС России на позиции ВС Турции, приведшей к гибели трех турецких военнослужащих утром 9 февраля.

По словам человека, близкого к Министерству обороны России, в действительности ситуация в четверг развивалась следующим образом.

Рано утром 9 февраля отряды протурецких сил Сирийской свободной армии (ССА) атаковали левый фланг наступающих на восток вдоль трассы M4 в районе небольшого населенного пункта Эль-Хус (Ghuz) сирийских правительственных «сил Тигра» (отряды во главе с генералом Сухейлем, имеющим позывной «Тигр»), перейдя саму автотрассу М4. Эта трасса, согласно российско-турецким договоренностям, является линией разграничения между сирийскими правительственными силами и протурецкими силами ССА.

В ходе этой атаки сирийцы понесли потери убитыми и пленными, а также потеряли БМП-1. При этом в «силах Тигра» не было российских передовых авианаводчиков, и, скорее всего, они не опознали визуально атакующих как протурецкие силы, возможно приняв их за силы (запрещенного в России) «Исламского государства».

Протурецкие силы затем заняли Эль-Хус и продолжили обстрелы сирийских позиций. Сирийские войска вызвали российские самолеты, но пока они прибыли к полю боя, обстановка изменилась: еще один отряд ССА продвинулся в сторону окраин Эль-Баба, а шедший следом за ССА отряд турецкой армии вошел в Эль-Хус, где и подвергся авиаудару прибывших к этому моменту российских самолетов. По словам собеседника «Ведомостей», чтобы исключить подобные ситуации в будущем, российская и турецкая сторона договариваются о том, чтобы российские и турецкие передовые авианаводчики имелись в наступающих в районе Эль-Баба подразделениях.

Турецкие военные вечером 10 февраля заявили, что у России были координаты расположения турецких военнослужащих, по которым был нанесен удар, - по этой версии, атакована была стационарная позиция. Как говорится в заявлении генштаба вооруженных сил Турции, на которое ссылается издание Daily Sabah, турецкие военные находились в одном и том же здании на протяжении десяти дней. По информации издания, Турция заранее оповестила Россию о местонахождении военных.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что авиаудар был произведен с учетом переданных турецкой стороной координат, в пределах которых турецких военнослужащих «не должно было быть».