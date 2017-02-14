Президенту осталось уволить еще двух губернаторов

Утром Митин созвал пресс-конференцию, на которой объявил об отставке, а через несколько часов в Кремле Путин напутствовал Никитина
С. Портер / Ведомости
Владимир Путин принял в понедельник отставку третьего за последнюю неделю губернатора – руководителя Новгородской области Сергея Митина. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен молодой технократ, гендиректор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. Утром Митин созвал пресс-конференцию, на которой объявил об отставке, а через несколько часов в Кремле Путин напутствовал Никитина.