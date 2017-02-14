Губернатор Рязанской области досрочно сложил полномочия

Он подал завление об отставке чуть более недели назад

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочном сложении полномочий, передает ТАСС.

Он отметил, что занимает свой пост почти девять лет. «В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», – сказал он на заседании областного правительства.

«Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент В. В. Путин. Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет», – отметил Ковалев. Он добавил, что поскольку он «один из самых возрастных губернаторов в стране», то считает наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас.

«Заявление об отставке я подал на имя президента чуть более недели назад. Когда оно будет рассмотрено, я не знаю, но хочу, во-первых, поблагодарить вас всех за совместную работу. Во-вторых, хочу пожелать, чтобы вы так же ответственно и честно работали под руководством нового губернатора», – заявил Ковалев (цитата по «Интерфаксу»).

По данным «Дождя», его может сменить депутат Госдумы Николай Любимов.

Это уже четвертая отставка губернатора за последние две недели. На прошлой неделе досрочно покинули свои посты глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин, а в понедельник – губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Ранее два близких к Кремлю собеседника сообщили «Ведомостям», что в управлении внутренней политики президента обсуждалась необходимость досрочной отставки руководителей пяти регионов и что это предложение было поддержано «наверху». Еще один близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» говорил, что кроме этих пяти «больше отставок ждать не стоит». Досрочно покинуть свой пост может глава Карелии Александр Худилайнен, на место которого, как утверждали собеседники «Ведомостей», претендуют руководитель Рослесхоза Иван Валентик, начальник карельского управления ФССП Андрей Галямов, близкий к одной из финансово-промышленных групп человек, а также директор ФССП Артур Парфенчиков.