Владимир Плигин может возглавить Федеральную службу судебных приставов

Экс-депутат и руководитель комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин («Единая Россия») может стать руководителем Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, знакомых с ситуацией.

Собеседник в Госдуме рассказал, что Плигина позовут на место директора ФССП Артура Парфенчикова. Близкий к Белому дому собеседник «Ведомостей» подтвердил, что Парфенчиков уедет в Петрозаводск, и также не исключил, что на его место придет Плигин. Другой собеседник в аппарате парламента отмечает, что для Плигина эта должность «мелковата»: «Он не пустой исполнитель, а ФССП даже бюджета не может себе выбить». Плигин на звонки «Ведомостей» пока не ответил.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о возможном назначении Плигина на должность замначальника управления президента по внутренней политике (УВП), который ответственен за взаимодействие с Федеральным собранием. Собеседники «Ведомостей» 10 февраля также называли его одним из возможных претендентов пост руководителя Общественной палаты, в СМИ его также прочили на должность замминистра юстиции. «РИА Новости» в понедельник со ссылкой на свои источники сообщили о том, что Парфенчиков станет губернатором Карелии.

Сложно представить Плигина на посту чиновника в сугубо исполнительской службе, говорит собеседник «Ведомостей» в Госдуме, но «в целом мысль интересная». По его словам, из-за интриг Плигина не было в региональном списке по Ростовской области, по которому он мог бы пройти в Госдуму. Вместо этого он оказался на непроходном пятом месте в региональной группе по Санкт-Петербургу - такое расположение было связано с «рангом групп влияния». До Плигина в списке были губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, предприниматель, сын Михаила Боярского Сергей Боярский, бывший член совета директоров «Роснефти» Юрий Петров, один из учредителей спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева» (генеральный директор клуба — Аркадий Ротенберг) Василий Шестаков.

В плюсах такого назначения — глубокая погруженность в правовое поле, высокий статус и опыт публичной политики, федеральные связи, говорит политолог Михаил Виноградов. Плигин не является аллергеном и сумел избегать конфликтов на пустом месте, что для такого ведомства немаловажно.

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