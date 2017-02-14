Власть

Владимир Плигин может возглавить Федеральную службу судебных приставов

Артур Парфенчиков уйдет на пост губернатора Карелии
  • Ольга Чуракова,
  • Петр Козлов,
  • Елена Мухаметшина
  • / Ведомости
Владимир Плигин
Владимир Плигин
Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Экс-депутат и руководитель комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин («Единая Россия») может стать руководителем Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, знакомых с ситуацией.

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Собеседник в Госдуме рассказал, что Плигина позовут на место директора ФССП Артура Парфенчикова. Близкий к Белому дому собеседник «Ведомостей» подтвердил, что Парфенчиков уедет в Петрозаводск, и также не исключил, что на его место придет Плигин. Другой собеседник в аппарате парламента отмечает, что для Плигина эта должность «мелковата»: «Он не пустой исполнитель, а ФССП даже бюджета не может себе выбить». Плигин на звонки «Ведомостей» пока не ответил.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о возможном назначении Плигина на должность замначальника управления президента по внутренней политике (УВП), который ответственен за взаимодействие с Федеральным собранием. Собеседники «Ведомостей» 10 февраля также называли его одним из возможных претендентов пост руководителя Общественной палаты, в СМИ его также прочили на должность замминистра юстиции. «РИА Новости» в понедельник со ссылкой на свои источники сообщили о том, что Парфенчиков станет губернатором Карелии.

Сложно представить Плигина на посту чиновника в сугубо исполнительской службе, говорит собеседник «Ведомостей» в Госдуме, но «в целом мысль интересная». По его словам, из-за интриг Плигина не было в региональном списке по Ростовской области, по которому он мог бы пройти в Госдуму. Вместо этого он оказался на непроходном пятом месте в региональной группе по Санкт-Петербургу - такое расположение было связано с «рангом групп влияния». До Плигина в списке были губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, предприниматель, сын Михаила Боярского Сергей Боярский, бывший член совета директоров «Роснефти» Юрий Петров, один из учредителей спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева» (генеральный директор клуба — Аркадий Ротенберг) Василий Шестаков.

В плюсах такого назначения — глубокая погруженность в правовое поле, высокий статус и опыт публичной политики, федеральные связи, говорит политолог Михаил Виноградов. Плигин не является аллергеном и сумел избегать конфликтов на пустом месте, что для такого ведомства немаловажно.

Кого сменил Кремль

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В этот же день Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Новгородской области бывшего гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина
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Путин принял отставку Ковалева и назначил врио губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова. Единоросс Любимов родом из соседней Калуги, был главой города, председателем местного заксобрания и заместителем губернатора области. В Госдуме седьмого созыва входил в комитет по бюджету и налогам
Пресс-служба президента России /
Путин принял отставку Ковалева и назначил врио губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова. Единоросс Любимов родом из соседней Калуги, был главой города, председателем местного заксобрания и заместителем губернатора области. В Госдуме седьмого созыва входил в комитет по бюджету и налогам
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Игорь Подгорный / РИА Новости
Помимо перечисленных Наговицына и Басаргина среди губернаторов, которые уйдут в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия)
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Донат Сорокин / ТАСС
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Также среди кандидатов «на выход» источники «Ведомостей» назвали Павла Конькова, губернатора Ивановской области
Владимир Смирнов / ТАСС
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