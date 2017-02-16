В Баку началась встреча начальников штабов России и США

Это первый после присоединения Крыма в 2014 году контакт стран на таком уровне

В четверг в столице Азербайджана Баку начались переговоры начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда, сообщил «Ведомостям» источник в Министерстве обороны России.

Это первая встреча на этом уровне между российскими и американскими представителями с января 2014 г. — после присоединения Крыма к России контакты на военном уровне были заморожены администрацией США и возобновились в режиме телеконференций осенью 2015 г. для обсуждения мер по предотвращению инцидентов между военными двух стран в Сирии.

Как сообщило в среду Министерство обороны России, «согласованной повесткой предусмотрено обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между Россией и США, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон. Также предполагается обмен мнениями о ситуации в сфере безопасности в кризисных регионах мира».

В четверг министр обороны США Джеймс Матисс заявил на саммите НАТО, что он выступает за диалог с Россией, но с позиции силы. В ответ на это Минобороны распространило заявление министра Сергея Шойгу, где назвал попытки разговора с Россией с позиции силы бесперспективными и заметил, что за разъяснением слов американского министра к председателю ОКНШ обратится генерал Герасимов.

Место встречи выбрано не случайно, говорит человек, близкий к Минобороны. Данфорд сейчас совершает поездку по Ближнему Востоку, а Азербайджан поддерживает близкие отношения в военной сфере и с США, и с Россией.