Путин заявил о постоянных попытках НАТО спровоцировать Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО постоянно провоцирует и затягивает в конфронтацию Москву.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня заявил, что Североатлантический альянс хочет более конструктивных отношений с Россией, но при этом должен усилить меры сдерживания.

По его словам, диалог должен базироваться на таких основных принципах, как «уважение территориальной ценности всех государств в Европе, включая Украину.

Столетнберг рассказал, что альянс наращивает присутствие в Черном море. Кроме того, по его словам, размещение четырех батальонов в Восточной Европе началось и будет завершено к июню этого года.