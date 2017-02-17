Замена пяти губернаторов готовилась с начала января

Решения о замене пятерых руководителей регионов из тех, у кого заканчивается срок, принимались в Кремле после детального изучения ситуации на местах

Подбор кандидатов в пять регионов, где в начале февраля произошли губернаторские отставки, шел с самого начала января, рассказали «Ведомостям» два собеседника в Кремле.

Изначально на каждую позицию были подобраны по пять-семь кандидатов. Затем с ними проводился целый ряд тестов на уровень профессиональных компетенций, личных качеств и потенциала, а также на готовность возглавить тот или иной регион. Все кандидаты входили в кадровый резерв президента. «Эта практика была взята из бизнес-моделей подбора кадров. В том числе проводились компьютерное тестирование и по несколько собеседований, включая перекрестные», - говорит собеседник «Ведомостей».

В результате для каждого региона на выбор президенту Владимиру Путину были подготовлены по три кандидата. «Многие из них были ему уже знакомы по работе в аппарате правительства, когда он был председателем», - отмечает чиновник.

Решения о замене пятерых руководителей регионов из тех, у кого заканчивается срок, принимались в Кремле после детального изучения ситуации на местах, говорит второй собеседник. Для этого в управлении внутренней политики были разработаны критерии эффективности губернаторов. Критерии учитывают динамические показатели экономической ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликтов внутри региональных элит и коррупционную составляющую. Все данные получали на основе изучения различных рейтингов, которые готовили по заказу администрации президента. Среди них: опросы ФСО, ВЦИОМ, георейтинг ФОМ. Также учитывали запрос региона на обновление, добавил собеседник.

Новые пакетные отставки губернаторов, по словам обоих собеседников, не планируются, однако в случае необходимости реагирование на возможные проблемы в каком-либо из регионов и единичные отставки исключать нельзя, добавил второй собеседник.

Владимир Путин представит к государственным наградам отправленных недавно в отставку губернаторов пяти регионов (Пермского края Виктора Басаргина, Бурятии – Вячеслава Наговицына и Карелии – Александра Худилайнена, а также бывших губернаторов Новгородской и Рязанской областей Сергея Митина и Олега Ковалева), подтвердили сегодня в Кремле.