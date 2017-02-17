Власть

Путин собрал досрочно уволившихся губернаторов

Он объяснил им, что их отставка – естественный процесс, и попросил помочь преемникам
Путин объяснил уволенным губернаторам их отставку
Путин объяснил уволенным губернаторам их отставку
Пресс-служба президента России

Руководители регионов, недавно написавшие заявление о досрочной отставке, 16 февраля поздно вечером встретились в Кремле с Владимиром Путиным. Экс-руководители Пермского края Виктор Басаргин, Бурятии – Вячеслав Наговицын и Карелии – Александр Худилайнен, а также бывшие губернаторы Новгородской и Рязанской областей Сергей Митин и Олег Ковалев услышали от президента слова благодарности за проделанную работу и пожелание помочь их преемникам. Последнее было обозначено в качестве главной цели встречи.

Утром Митин созвал пресс-конференцию, на которой объявил об отставке, а через несколько часов в Кремле Путин напутствовал Никитина
Президенту осталось уволить еще двух губернаторов
Подали в отставку уже трое из пяти фигурантов черного списка региональных лидеров

«За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону… Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал», - говорится в стенограмме встречи на сайте Кремля.

Фактически Путин дал понять отставным региональным лидерам, что рассчитывает на плавный переход власти и от того, как именно она произойдет, зависит их дальнейшая политическая карьера. «Рассчитываю на то, что вы сделаете всё для того, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся. Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время», - сказал он.

Сам факт отставки был обоснован тем, что «ротация - это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся». При этом Путин выразил надежду, что отставники смогут «приложить свои силы и на других участках работы» и пообещал «всячески способствовать» тому, чтобы губернаторский опыт и знание «были эффективно использованы в будущем» как в конкретном регионе, так и в России.

Артур Парфенчиков назначен врио губернатора Карелии

В начале февраля источники «Ведомостей» сообщили о скорой досрочной отставке руководителей примерно пяти регионов и назвали семь кандидатов на увольнение. Решение о серии губернаторских отставок обсуждалось в управлении внутренней политики администрации президента в конце января–начале февраля. По словам источников, Кремль рассчитывает использовать сентябрьские региональные выборы для улучшения политической ситуации в проблемных регионах в преддверии президентской кампании 2018 г. Среди названных «Ведомостям» кандидатов на отставку посты сохранили губернаторы Свердловской и Ивановской областей.

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В правительстве Ивановской области сразу заявили, что не ждут отставки губернатора. Также пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сказала, что Александр Худилайнен не собирается досрочно уходить в отставку и что в регионе «нет никаких новых вводных», все спокойно работают. Однако 15 февраля Худилайнен он все же сообщил, что принял «обдуманное, взвешенное» решение не идти на перевыборы и уйдет в отставку. По информации «Коммерсанта», уходить он не хотел, собирался на выборы и даже просил помощи у директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который, по утверждению источинков «Коммерсанта» и «Ведомостей», способствовал его карьере. Однако тот помочь главе Карелии не смог, а в Кремле был решительный настрой на его отставку.

Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов

«Любые шаги власти с момента старта кампании-2018 будут совершаться в расчете на достижение главного результата – увеличения электорального ресурса Путина. В том числе и замена отслуживших свое губернаторов», – объяснял ранее «Ведомостям» политолог Алексей Чеснаков. Выборы 10 сентября – последние перед президентскими, к их ходу и результатам будет приковано пристальное внимание политических игроков, говорил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «В ряде субъектов ротация назрела, в первую очередь нужно исходить из способности врио губернаторов – тех, кто есть и кто появится, – провести выборы безупречно и получить на них достаточный результат. Крайне важно, как они пройдут период до президентских выборов в марте, потому что восприятие власти в целом и доверие к ней, безусловно, зависят и от работы губернаторов».

Заменимые губернаторы

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Президент Владимир Путин 7 февраля принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время
Станислав Красильников / ТАСС
Президент Владимир Путин 7 февраля принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время
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Врио руководителя Бурятии назначен бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник "Ведомостей" в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области
Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя Бурятии назначен бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник "Ведомостей" в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области
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6 февраля пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию
Валерий Шарифулин / ТАСС
6 февраля пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию
3/12
Врио губернатора Пермского края стал чиновник мэрии Москвы Максим Решетников. Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру
Сергей Портер / Ведомости
Врио губернатора Пермского края стал чиновник мэрии Москвы Максим Решетников. Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру
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Губернатор Новгородской области Сергей Митин (слева) объявил о досрочной отставке 13 февраля
Дмитрий Астахов / ТАСС
Губернатор Новгородской области Сергей Митин (слева) объявил о досрочной отставке 13 февраля
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В этот же день Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Новгородской области бывшего гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина
Донат Сорокин/ТАСС
В этот же день Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Новгородской области бывшего гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина
6/12
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил об уходе со своего поста 14 февраля
Денис Гришкин / Ведомости
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил об уходе со своего поста 14 февраля
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Путин принял отставку Ковалева и назначил врио губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова. Единоросс Любимов родом из соседней Калуги, был главой города, председателем местного заксобрания и заместителем губернатора области. В Госдуме седьмого созыва входил в комитет по бюджету и налогам
Пресс-служба президента России /
Путин принял отставку Ковалева и назначил врио губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова. Единоросс Любимов родом из соседней Калуги, был главой города, председателем местного заксобрания и заместителем губернатора области. В Госдуме седьмого созыва входил в комитет по бюджету и налогам
8/12
Помимо перечисленных губернаторов среди тех, кто уйдет в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия). 15 февраля он досрочно сложил полномочия и заявил, что не планирует идти на выборы
Игорь Подгорный / РИА Новости
Помимо перечисленных губернаторов среди тех, кто уйдет в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия). 15 февраля он досрочно сложил полномочия и заявил, что не планирует идти на выборы
9/12
Временно исполняющим обязанности губернатора Карелии назначен директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, сообщил сайт Кремля
Сергей Гунеев / РИА Новости
Временно исполняющим обязанности губернатора Карелии назначен директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, сообщил сайт Кремля
10/12
Также среди кандидатов «на выход» источники «Ведомостей» назвали Павла Конькова, губернатора Ивановской области
Владимир Смирнов / ТАСС
Также среди кандидатов «на выход» источники «Ведомостей» назвали Павла Конькова, губернатора Ивановской области
11/12
Под пристальным вниманием находится также Евгений Куйвашев (Свердловская область)
Донат Сорокин / ТАСС
Под пристальным вниманием находится также Евгений Куйвашев (Свердловская область)
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Комментарии  ()
Efimovaa
10:50 17.02.2017
Если ротация - это естественно, то почему к президенту данный тезис не применим?
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