Путин собрал досрочно уволившихся губернаторов

Руководители регионов, недавно написавшие заявление о досрочной отставке, 16 февраля поздно вечером встретились в Кремле с Владимиром Путиным. Экс-руководители Пермского края Виктор Басаргин, Бурятии – Вячеслав Наговицын и Карелии – Александр Худилайнен, а также бывшие губернаторы Новгородской и Рязанской областей Сергей Митин и Олег Ковалев услышали от президента слова благодарности за проделанную работу и пожелание помочь их преемникам. Последнее было обозначено в качестве главной цели встречи.

«За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону… Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал», - говорится в стенограмме встречи на сайте Кремля.

Фактически Путин дал понять отставным региональным лидерам, что рассчитывает на плавный переход власти и от того, как именно она произойдет, зависит их дальнейшая политическая карьера. «Рассчитываю на то, что вы сделаете всё для того, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся. Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время», - сказал он.

Сам факт отставки был обоснован тем, что «ротация - это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся». При этом Путин выразил надежду, что отставники смогут «приложить свои силы и на других участках работы» и пообещал «всячески способствовать» тому, чтобы губернаторский опыт и знание «были эффективно использованы в будущем» как в конкретном регионе, так и в России.

В начале февраля источники «Ведомостей» сообщили о скорой досрочной отставке руководителей примерно пяти регионов и назвали семь кандидатов на увольнение. Решение о серии губернаторских отставок обсуждалось в управлении внутренней политики администрации президента в конце января–начале февраля. По словам источников, Кремль рассчитывает использовать сентябрьские региональные выборы для улучшения политической ситуации в проблемных регионах в преддверии президентской кампании 2018 г. Среди названных «Ведомостям» кандидатов на отставку посты сохранили губернаторы Свердловской и Ивановской областей.

В правительстве Ивановской области сразу заявили, что не ждут отставки губернатора. Также пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сказала, что Александр Худилайнен не собирается досрочно уходить в отставку и что в регионе «нет никаких новых вводных», все спокойно работают. Однако 15 февраля Худилайнен он все же сообщил, что принял «обдуманное, взвешенное» решение не идти на перевыборы и уйдет в отставку. По информации «Коммерсанта», уходить он не хотел, собирался на выборы и даже просил помощи у директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который, по утверждению источинков «Коммерсанта» и «Ведомостей», способствовал его карьере. Однако тот помочь главе Карелии не смог, а в Кремле был решительный настрой на его отставку.

«Любые шаги власти с момента старта кампании-2018 будут совершаться в расчете на достижение главного результата – увеличения электорального ресурса Путина. В том числе и замена отслуживших свое губернаторов», – объяснял ранее «Ведомостям» политолог Алексей Чеснаков. Выборы 10 сентября – последние перед президентскими, к их ходу и результатам будет приковано пристальное внимание политических игроков, говорил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «В ряде субъектов ротация назрела, в первую очередь нужно исходить из способности врио губернаторов – тех, кто есть и кто появится, – провести выборы безупречно и получить на них достаточный результат. Крайне важно, как они пройдут период до президентских выборов в марте, потому что восприятие власти в целом и доверие к ней, безусловно, зависят и от работы губернаторов».

Заменимые губернаторы