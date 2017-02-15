Губернатор Карелии сложил полномочия

Это пятая отставка губернатора за последнее время – Александр Худилайнен не пойдет на выборы

Губернатор Карелии Александр Худилайнен, чьи полномочия истекают 24 мая, заявил о досрочной отставке.

«Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелии. Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», - передает ТАСС слова Худилайнена.

«Какое бы мне место ни доверил президент, какую бы работу ни поручил, я, безусловно, буду помнить о Карелии и помогать в ее развитии, в ее продвижении», - добавил Худилайнен.

«Ведомости» писали, что на место Худилайнена придет нынешний директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков. ФССП в свою очередь может возглавить бывший влиятельный депутат Госдумы Владимир Плигин.

Отставка Худилайнена стала пятой в ряду рокировок в губернаторском корпусе. В понедельник Владимир Путин принял отставку руководителя Новгородской области Сергея Митина, во вторник - рязанского губернатора Олега Ковалева. На прошлой неделе со своих постов ушли руководители Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин, чьи полномочия также истекали в 2017 г.

По мнению политологов, серийная отставка губернаторов дает выгодный Кремлю кумулятивный эффект - создает впечатление обновления власти.

Кто уходит

Путин назначил бывшего спикера заксобрания Ленинградской области Александра Худилайнена главой Карелии в мае 2012 г., после того как его предшественник Андрей Нелидов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. В 2012 г. также состоялась чистка губернаторского корпуса: Нелидов стал тогда 22-м губернатором-отставником.

Худилайнен регулярно был в рейтингах худших по выживаемости губернаторов. В начале 2016 г. он даже получил выговор от президента за срыв программы переселения из аварийного жилья. Карелия постоянно негативным образом входила в федеральную политическую повестку в связи с конфликтом вокруг заповедника «Кижи», отставкой мэра Петрозаводска Галины Ширшиной и гибелью детей в шторм на Сямозере летом 2016 г. После последней трагедии разговоры об отставке Худилайнена активизировались, однако большинство политологов считали, что он досидит до выборов.

Худилайнен считался фигурой бывшего председателя Госдумы Сергея Нарышкина. Как писали «Ведомости», в Кремле, признавая сложность социально-экономической ситуации в Карелии, не были довольны тем, что Худилайнен всегда пытался решить проблемы силовым путем, а не через переговоры и компромиссы.