Путин наградит пятерых уволившихся губернаторов

Владимир Путин представит к государственным наградам отправленных недавно в отставку губернаторов пяти регионов (Пермского края Виктора Басаргина, Бурятии – Вячеслава Наговицына и Карелии – Александра Худилайнена, а также бывших губернаторов Новгородской и Рязанской областей Сергея Митина и Олега Ковалева), рассказал «Ведомостям» собеседник в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию «Ведомостям».

Руководители регионов, недавно написавшие заявление о досрочной отставке, 16 февраля поздно вечером встретились с Путиным в Кремле. «За годы вашей работы регионы изменились и изменились в лучшую сторону… Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал», - цитировал президента сайт Кремля.

Путин дал понять отставным региональным лидерам, что рассчитывает на плавный переход власти и что от того, как именно он произойдет, зависит их дальнейшая политическая карьера. Сам факт отставки президент обосновал тем, что «ротация - это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся».