Суд вновь отказал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении

30 декабря 2014 г. Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств. Олега приговорили к 3,5 года колонии общего режима

Урицкий районный суд Орловской области в понедельник отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Олегу Навальному, осужденному на 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше». По мнению администрации колонии, заключенный «не исправился» и нуждается в дальнейшем отбытии срока.

На заседании суда администрация колонии дала Навальному негативную характеристику, рассказал «Ведомостям» его адвокат Кирилл Полозов. По его словам, в характеристике упоминалось, что у Олега «неровное» поведение и он нарушает правила внутреннего распорядка: «Мы, наоборот, подчеркивали, что Олег пишет по авторскому договору статьи и публикации для журналов, занимается образованием, получил огромное количество книг, которые передал в библиотечный фонд». Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что необходимости изолировать Навального от общества нет, уверен адвокат. Но колония выводы защиты никак не оценивает: по их правилам оценке подлежит только то, что происходит внутри колонии, объясняет Полозов. В своем итоговом решении суд сослался на большое число взысканий у Навального, которые повторялись на протяжении длительного времени (на сегодняшний день у него 11 взысканий).

Как напомнил Полозов, это уже второй отказ Навальному в УДО: аналогичное решение суд вынес в июне прошлого года. Тогда суд тоже прислушался к мнению администрации колонии, которая называла заключенного «злостным нарушителем» и считала его освобождение «нецелесообразным». Теперь защита Навального, по словам адвоката, будет ходатайствовать либо о смягчении наказания, либо о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием.

По мнению пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, претензии к Олегу Навальному, ставшие поводом для взысканий, абсурдны: например, на столе в его камере «были обнаружены хлебные крошки», или же он снял фирменную куртку, находясь в камере. «Отказ освободить его досрочно на основе таких нелепых причин, так же как и условия содержания Олега, - это способ давления власти на его брата Алексея», - говорит Ярмыш. Она также подчеркивает, что Олег Навальный помещен в колонию общего режима по сфабрикованному делу и уже полтора года находится в одиночном заключении.

30 декабря 2014 г. Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств: суд решил, что они похитили более 31 млн руб. у компаний «Ив Роше Восток» и МПК. Олега приговорили к 3,5 года колонии общего режима, Алексей получил условный срок. Право подать прошение об УДО Олег Навальный получил, проведя в заключении более трети назначенного срока.