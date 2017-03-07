КНДР запретила гражданам Малайзии выезд

КНДР 7 марта запретила гражданам Малайзии покидать свою территорию, Малайзия ответила зеркально, сообщает Reuters. Северокорейская дипмиссия в Куала-Лумпуре оцеплена полицией, из малазийской дипмиссии в Пхеньяне никого не выпускают. Отношения двух стран обострились после убийства в аэропорту Куала-Лумпура старшего брата лидера Северной Кореи – Ким Чен Нама, который был отравлен нервно-паралитическим веществом VX. Малазийское следствие считает причастными к убийству восьмерых граждан КНДР, среди которых высокопоставленный дипломат. Пхеньян регулярно выражал протест в связи с действиями следствия, отрицал связь убитого с правящей династией, власти Малайзии объявили посла КНДР Кан Чхоля персоной нон грата и потребовали, чтобы он срочно покинул страну, в ответ из Пхеньяна был выслан малазийский посол.

МИД Северной Кореи временно запретил гражданам Малайзии выезжать из страны, чтобы обеспечить безопасность северокорейских дипломатов и иных граждан, находящихся в Малайзии, сообщило государственное агентство ЦТАК. Решение принял протокольный департамент министерства «по просьбе соответствующего органа». Запрет будет действовать, пока не «разрешится справедливо» произошедший в Малайзии «инцидент» и не будет полностью обеспечена безопасность дипломатов и граждан КНДР в Малайзии. Пхеньян при этом выразил надежду, что «посольство Малайзии в КНДР и МИД Малайзии скоро и справедливо разрешат этот инцидент с позиции доброй воли и с намерением укреплять и развивать двусторонние отношения». «За это время дипломаты посольства и граждане Малайзии в КНДР будут нормально работать, жить в прежних условиях и обстановке», – обещает северокорейская сторона.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак решительно осудил запрет Пхеньяна и заявил, что, по сути, КНДР удерживает граждан Малайзии в заложниках (цитата по АР). Он подтвердил, что дал инструкцию полиции не выпускать из страны всех граждан КНДР до тех пор, пока мы не будем уверены в безопасности всех граждан Малайзии в Северной Корее. До этого объявлялось, что запрет коснется только сотрудников посольства КНДР и персонал, а простых граждан не затронет. Дипмиссия оцеплена полицией. О запрете ранее объявил вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди. По его словам, Малайзия не хотела бы принимать ответные меры, но «когда мы имеем дело со страной, которая нарушает международные дипломатические нормы и этику, у нас не остается выбора». Он также обвинил КНДР в попытках манипуляций с делом об убийстве, сообщает АР. До начала обострения Малайзия считалась одним из немногочисленных друзей Пхеньяна, отмечает Reuters.

В связи с убийством Ким Чен Нама задержаны только гражданка Индонезии и гражданка Вьетнама, которые считаются непосредственными исполнительницами преступления. Им предъявлены обвинения. Шеф полиции Малайзии Халид Абу Бакр 7 марта заявил, что до трех разыскиваемых следствием граждан КНДР могут укрываться в посольстве этой страны в Куала-Лумпуре. По его словам, полиция не собирается проводить рейд и их задерживать, а дождется, пока они сами выйдут. Еще как минимум четверо подозреваемых вылетели из Малайзии в первые часы после убийства, считается, что они уже добрались до Северной Кореи.

В КНДР сейчас должны находиться 11 граждан Малайзии, сказал Reuters источник в МИД Малайзии. Это три сотрудника посольства, их шестеро родственников, а также еще два человека, которые находятся в той стране по работе. Затем это официально подтвердил замминстра иностранных дел Датук Сери Реезал Мерикан Наина Мерикан, передает Free Malaysia Today. По его словам, с ними все в порядке.

Премьер Наджиб назвал приоритетом для руководства страны защиту этих 11 человек и пообещал, что в случае угрозы будут без колебаний приняты все необходимые меры. Он выразил надежду на скорое разрешение кризиса и призвал руководство КНДР немедленно снять запрет на выезд для граждан Малайзии во избежание эскалации.

Сотрудников малазийской дипмиссии не выпускают из здания, сообщает Free Malaysia Today со ссылкой на замруководителя МИД страны. По его словам, МИД пытается добиться обеспечения их безопасности по дипломатическим каналам. Также принимаются усилия по установлению местонахождения в КНДР двух граждан, которые не работают в посольстве. В посольстве Малайзии в Пхеньяне жгут документы, сотрудники собирают вещи и грузят их в машины, сообщает то же издание со ссылкой на неназванные китайские СМИ.