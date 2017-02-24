Полиция установила, чем отравили Ким Чен Нама

Ядовитое нервно-паралитическое вещество VX, включенное в список оружия массового уничтожения, было использовано для убийства Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Малайзии.

Правоохранителям пока не удалось установить происхождение вещества, полиция выясняет, было ли оно ввезено в страну или произведено на ее территории.

Ким Чен Нам был убит в столичном аэропорту 14 февраля. На видео с камер наблюдения видно, как к нему подошли две женщины, одна напала на него сзади, прижимая что-то к его лицу, вскоре они спокойно отошли от него, а он начал просить помощи, показывая на глаза.