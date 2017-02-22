Полиция Малайзии подозревает сотрудника посольства КНДР в убийстве Ким Чен Нама

Малайзийские полицейские заподозрили в причастности к убийству брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама одного из сотрудников посольства КНДР в Куала-Лумпуре, сообщает Reuters со ссылкой на начальника малайзийской полиции Халида Абу Бакара. По его словам, этот дипломат является вторым секретарем посольства Северной Кореи в Малайзии.

Кроме того, полиция разыскивает работника авиакомпании Air Koryo и еще одного подозреваемого — гражданина КНДР Ри Чи Ю. Других подробностей начальник полиции не привел.

Полиция также усилила охрану в морге, где находится тело Ким Чен Нама после того, как неизвестные предприняли попытку вломиться в морг. Ранее Малайзия отказалась передать тело властям Северной Кореи, потребовав до этого образец ДНК семьи Кимов.

Ким Чен Нам был убит в столичном аэропорту 14 февраля, он собирался лететь домой в Макао. Его родственникам власти Малайзии дали две недели на то, чтобы приехать и помочь расследованию, если они этого пожелают. Ранее сообщалось, что семья убитого в Макао помещена под охрану.

В сети появилось предполагаемое видео с камер наблюдения аэропорта, на котором видно нападение на Ким Чен Нама. Видео публикуют, например, Daily Mail и The Straits Times, первым его выложил телеканал Fuji TV. Reuters пока отмечает, что не может подтвердить аутентичность записи. Bloomberg пересказывает, что к Киму подошли с противоположных направлений две женщины, одна напала на него сзади, прижимая что-то к его лицу, вскоре они спокойно отошли от него и разошлись, а он начал просить у окружающих помощи, показывая на глаза.