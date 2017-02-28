Россию просили задержать четырех подозреваемых по делу об убийстве Ким Чен Нама – СМИ

Россия отказалась задержать четырех подозреваемых в причастности к убийству сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, сообщает газета JoongAng Ilbo со ссылкой на южнокорейский дипломатический источник. По его словам, задержать подозреваемых просил Сеул. Южнокорейские спецслужбы проследили передвижения подозреваемых после убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура и выяснили, что те вскоре после убийства вылетели из столицы Малайзии в Джакарту, затем они полетели в Дубай, оттуда – во Владивосток и оттуда прилетели в Пхеньян 17 февраля. Источник издания утверждает, что Сеул просил задержать их перед посадкой на рейс в КНДР, но российская сторона отказалась это сделать.

Генпрокурор Малайзии Тан Сри Апанди Али заявил 28 февраля, что обвинения в убийстве старшего сына Ким Чен Ира будут предъявлены 29-летней гражданке Вьетнама и 25-летней гражданке Индонезии. Это сообщает Straits Times. Они были задержаны вскоре после инцидента в аэропорту, сообщалось, что их удалось вычислить благодаря записям камер слежения. По версии следствия, они подошли в аэропорту к Ким Чен Наму и гражданка Вьетнама сзади приложила к его лицу ткань, пропитанную нервно-паралитическим отравляющим веществом VX. Он умер по дороге в больницу. Обе задержанные утверждают, что думали, что участвовали в розыгрыше для телевизионного реалити-шоу. Сообщалось, что кроме них был задержан один местный житель и один гражданин КНДР, а еще четверо выходцев из Северной Кореи якобы успели улететь из Малайзии вскоре после убийства.