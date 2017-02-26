Брат лидера КНДР Ким Чен Нам умер от отравления ядом за 20 минут

Брат лидера КНДР Ким Чен Нам скончался от отравления ядом за 15-20 минут. Об этом сообщает в воскресенье, 26 февраля, агентство Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения Малайзии Субраманиама Сатхасивама.

По данным полиции, на пробах, которые были взяты со слизистой оболочки глаза и лица Ким Чен Нама, имеется отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX Nerve Agent. Эксперты-химики из министерства здравоохранения Малайзии подтвердили, что это вещество, являющееся химическим оружием, стало причиной его смерти, отмечает «РИА Новости». При этом, скорее всего, оно было произведено в Малайзии.

По словам Сатхасивама, доза VX была очень высокой: ее действие, вероятно, затронуло сердце, легкие и все остальные органы умершего.

Ранее в министерстве здравоохранения Малайзии говорили, что Ким Чен Нам умер от серьезного паралича, который наступил вследствие отравления нервно-паралитическим ядом.

Ким Чен Нам был убит в столичном аэропорту 14 февраля. На видео с камер наблюдения видно, как к нему подошли две женщины, одна напала на него сзади, прижимая что-то к его лицу, вскоре они спокойно отошли от него, а он начал просить помощи, показывая на глаза.