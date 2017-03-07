Только один эксперт комитета Кудрина может войти в Общественную палату

Только один эксперт Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина может войти в состав Общественной палаты. Им может стать председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов.

О получении письма от президента с приглашением войти в Общественную палату «Ведомостям» сообщили два собеседника в КГИ и подтвердил сам Максимов. По словам Максимова, он согласился на это предложение. Максимов в КГИ занимается местным самоуправлением, является разработчиком проекта Муниципального кодекса, кроме того был соавтором докладов по выборам. Проект Муниципального кодекса в том числе предлагал отказаться от назначения мэров, а модель с сити-менеджером предлагали сохранить, только если в конкурсной комиссии не будет представителей госвласти.

Также приглашение войти в новый состав палаты получила член оргкомитета Общероссийского гражданского форума, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова. Она входит и в нынешний состав Общественной палаты. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что 17 из 40 прежних членов Общественной палаты, выдвинутых президентом, получили приглашение войти в новый состав. Среди тех, кто не получил приглашение, оказался нынешний секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

В конце февраля Владимир Путин запустил процесс формирования нового состава Общественной палаты, предложив войти в нее 40 россиянам, имеющим особые заслуги перед государством и обществом, сообщил во вторник сайт Кремля. Не менее половины из них представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и другие НКО, защищающие «интересы профессиональных и социальных групп», говорится в сообщении. Не позднее 30 дней после этого региональные общественные палаты должны делегировать в федеральную палату по одному представителю. Из президентской квоты обычно выбирают секретаря Общественной палаты. Полномочия нынешней палаты истекают в июне.

Эксперты Общероссийского гражданского форума, проводимого Комитетом гражданских инициатив, в середине февраля провели круглый стол, где представили результаты экспертного опроса, согласно которому деятельность Общественной палаты признали неэффективной. По итогам обнародованного в среду исследования с участием 140 экспертов единицу и двойку (по 10-балльной шкале) палате поставили 37%, тройку – 25%. На 10 баллов ее работу оценили 3% опрошенных.