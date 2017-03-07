Демократия

Только один эксперт комитета Кудрина может войти в Общественную палату

В конце февраля президент направил приглашения войти в палату 40 общественникам
Только один эксперт комитета Кудрина может войти в Общественную палату
Только один эксперт комитета Кудрина может войти в Общественную палату
Е. Разумный / Ведомости

Только один эксперт Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина может войти в состав Общественной палаты. Им может стать председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов.

Эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ), проводимого Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, признали деятельность Общественной палаты неэффективной
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Но замкнуть на себя работу с гражданским обществом ему вряд ли удастся, считает эксперт

О получении письма от президента с приглашением войти в Общественную палату «Ведомостям» сообщили два собеседника в КГИ и подтвердил сам Максимов. По словам Максимова, он согласился на это предложение. Максимов в КГИ занимается местным самоуправлением, является разработчиком проекта Муниципального кодекса, кроме того был соавтором докладов по выборам. Проект Муниципального кодекса в том числе предлагал отказаться от назначения мэров, а модель с сити-менеджером предлагали сохранить, только если в конкурсной комиссии не будет представителей госвласти.

Также приглашение войти в новый состав палаты получила член оргкомитета Общероссийского гражданского форума, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова. Она входит и в нынешний состав Общественной палаты. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что 17 из 40 прежних членов Общественной палаты, выдвинутых президентом, получили приглашение войти в новый состав. Среди тех, кто не получил приглашение, оказался нынешний секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

Процесс формирования нового состава Общественной палаты стартует в 20-х числах февраля
Общественную палату признали неэффективной
Но упразднить этот орган предлагают лишь 10% экспертов Общероссийского гражданского форума

В конце февраля Владимир Путин запустил процесс формирования нового состава Общественной палаты, предложив войти в нее 40 россиянам, имеющим особые заслуги перед государством и обществом, сообщил во вторник сайт Кремля. Не менее половины из них представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и другие НКО, защищающие «интересы профессиональных и социальных групп», говорится в сообщении. Не позднее 30 дней после этого региональные общественные палаты должны делегировать в федеральную палату по одному представителю. Из президентской квоты обычно выбирают секретаря Общественной палаты. Полномочия нынешней палаты истекают в июне.

Эксперты Общероссийского гражданского форума, проводимого Комитетом гражданских инициатив, в середине февраля провели круглый стол, где представили результаты экспертного опроса, согласно которому деятельность Общественной палаты признали неэффективной. По итогам обнародованного в среду исследования с участием 140 экспертов единицу и двойку (по 10-балльной шкале) палате поставили 37%, тройку – 25%. На 10 баллов ее работу оценили 3% опрошенных.

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