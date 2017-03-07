МВД подтвердило изъятие картин из Центра Рерихов

Сотрудники полиции провели обыски в Международном центре Рерихов (МЦР) в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По информации следствия, речь идет о незаконной передаче фигурантом дела картин Николая и Святослава Рерихов центру в период с 1990 по 2010 гг.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, «предусмотренного статьей "Преднамеренное банкротство", которое позже было переквалифицировано на статью "Мошенничество" УК России», уточнила она.

Следователи в ходе обысков в МЦР изъяли картины, ранее купленные бывшим председателем правления Мастер-банка на похищенные у кредитной организации деньги, отметила Волк.

А. Гордеев / Ведомости 1/6 А. Гордеев / Ведомости 2/6 А. Гордеев / Ведомости 3/6 А. Гордеев / Ведомости 4/6 А. Гордеев / Ведомости 5/6 А. Гордеев / Ведомости 6/6

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГСУ и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве изъяты картины Николая и Святослава Рерихов, приобретенные бывшим председателем правления одного из столичных банков на похищенные у кредитной организации денежные средства», - передает ее слова ТАСС.

Она не стала называть фамилию бывшего банкира. Источники ТАСС в правоохранительных органах пояснили, что речь идет о бывшем совладельце Мастер-банка Борисе Булочнике.

Ранее источник «Интерфакса» в МЦР заявил, что изъято около 200 экспонатов, в числе которых девять картин, подаренных музею Булочником. Обыски проводились во всех кабинетах центра.

«Перед крахом Мастер-банка Борис Булочник передал в дар музею девять картин Святослава Николаевича [Рериха], которые были куплены у нью-йоркского музея, продававшего свою коллекцию. Он привез эти картины в Россию и подарил нам. В прошлом году эти картины признали как вещдок по уголовному делу против Бориса Ильича», – ранее пояснил вице-президент МЦР Александр Стеценко.

О том, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в Центре Рерихов, стало известно утром 7 марта. «Сейчас здание центра в Малом Знаменском переулке блокировано представителями правоохранительных органов. Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия», – рассказал Стеценко.

Международный центр Рерихов расположен в центре Москвы в старинной усадьбе Лопухиных.

Булочник был арестован в апреле 2016 г. заочно по ходатайству московских следователей. По данным правоохранительных органов, он скрывается за границей. По версии следствия, Булочник покинул Россию сразу после лишения Мастер-банка лицензии, которая была отозвана в ноябре 2013 г. Суд признал банк банкротом 16 января 2014 г. По мнению следователей, некоторое время Булочник жил в Израиле, на данный момент он предположительно находится на исторической родине — в Винницкой области Украины.