Феминистки задержаны за акцию у Кремля

Во время акций у Кремля в Москве в Международный женский день 8 марта задержаны несколько феминисток, сообщила художница-акционистка Екатерина Ненашева в своем Facebook. Участники акции развернули над гротом у стены Кремля в Александровском саду плакат «200 лет мужчины у власти. Долой!» и зажгли зеленые файеры.

Другие участники акции в это время развернули на территории Кремля плакаты «Нас большинство» и «Женщину – в президенты»

Ресурс «ОВД-инфо» подтвердил задержание активистов Елены Тищенко, Александры Орловой, Марины Тимофеевой, Леды Гариной, фотографа «Новой газеты» Аркмана Ардена и журналистов издания Елены Костюченко и Анны Артемьевой. Всех перечисленных доставили в ОВД «Китай-город». Около 14.00 мск всех задержанных отпустили, сообщила Елена Тищенко.

Утром 8 марта российских женщин поздравил президент России Владимир Путин, особо отметив, что «у ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных». Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление «О Национальной стратегии действий в интересах женщин». В нем, в частности, говорится, что в 2015 г. заработная плата женщин составляла 72,6% средней заработной платы мужчин. Российская миссия в ОБСЕ также своеобразно поздравила женщин: «Гендерное равенство? Не сегодня! С праздником 8 марта, дорогие женщины! Желаем радости и настоящего весеннего настроения».