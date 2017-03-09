8% российских учащихся склонны к наркотикам, считают в Минобрнауки

Лишь 3,4 млн из 10 млн российских учащихся 11–18 лет согласились пройти социально-психологическое тестирование, направленное на выявление тех, кто может употреблять наркотики. По итогам проводившегося Минобрнауки исследования («Ведомости» ознакомились с его результатами) к группе «социального риска» были отнесены почти 279 000 человек – 2,8% от всех учащихся указанного возраста и 8% от согласившихся пройти тестирование.

Показатели риска свыше 10% (от общего числа) были зафиксированы в шести регионах: Татарстане (18,5%), Туве (18,1%), Ульяновской области (17,2%), Магаданской области (16,3%), Москве (11,8%) и Ненецком автономном округе (10,8%). При этом в Бурятии, Калмыкии, Кемеровской области и на Чукотке желающих пройти тестирование не оказалось.

Закон о тестировании на наркотики подростков вступил в силу в конце 2013 г. (см. врез). Тестирование обязательно для образовательных организаций, но требует согласия самих учащихся, пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Минобрнауки: «Тестирование и его результаты анонимны. Оно направлено на исследование психологических особенностей личности обучающегося, а также на определение статистического уровня распространения в образовательной организации обучающихся «группы риска» с девиантными и делинквентными формами поведения (алкоголь, табак, наркотики, правонарушения и другие виды асоциального поведения)». В Минобрнауки также подчеркнули, что эти мероприятия носят профилактический характер и не предполагают мер наказания: «Результаты тестирования ежегодно направляются в органы по охране здоровья для реализации второго этапа раннего выявления незаконного потребления наркотиков – профилактических медицинских осмотров». Минздрав на запрос «Ведомостей» не ответил.

Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов обращает внимание на большое число отказов от тестирования: причиной могут быть опасения нарушения режима конфиденциальности и последующих отчислений. Целевыми программами предусматривается комплекс мероприятий по борьбе с наркоманией, напоминает он: «Но решить проблему можно только при наличии действенной системы добровольной лечебно-реабилитирующей помощи при условии достаточности финансирования и повышения эффективности функционирования государственных медучреждений».

Правила проверки Тестирование школьников, не достигших возраста 15 лет, проводится с согласия родителей, учеников старших классов – с их собственного согласия. Результаты тестирования передаются в региональные органы здравоохранения для организации профилактических мероприятий.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Николай Говорин считает, что к этим данным нужно относиться с долей критики, но так как сейчас вообще нет никакой статистики, то даже такие цифры важны: «По моим данным, около 10–12% подростков склонны к употреблению наркотиков. Есть психологические особенности, предрасполагающие к их употреблению. Под первый профиль попадают подростки, не уверенные в себе, не умеющие выстраивать отношения, замкнутые. Под второй – наоборот, подростки, которые хотят быть в центре внимания и жаждут признания, истероидный тип». Необходимо разработать систему профилактики, чтобы через тренинги выработать у детей «защитную оболочку», простых разговоров о здоровом образе жизни мало, уверен Говорин.

Эти данные нельзя интерпретировать, они некорректны, считает завкафедрой психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич: «Когда разрабатывалась методология, большинство психологов говорили, что по используемым методам нельзя сделать вывод, относится ли ребенок к группе риска. При тестировании используется анкета, выявляющая определенные психологические особенности детей, по ней определить, что человек склонен к употреблению, невозможно». Как будет вестись профилактическая работа, тоже не ясно, говорит Менделевич: «Такое тестирование – утопическая идея, нигде в мире на госуровне его не проводят, поскольку это дорого и бесполезно. Некоторые учебные заведения вводят в свой устав пункт: если есть подозрение, что человек во время учебы находится в состоянии наркотического опьянения, то это требует освидетельствования, а если подозрения подтверждаются, то его исключают».