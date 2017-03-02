Россия остается основной страной сбыта афганских наркотиков – госдеп

Госдепартамент утверждает, что Россия является основной страной сбыта наркотиков из Афганистана, которые поставляются из Центральной Азии, передает ТАСС со ссылкой на доклад американского ведомства.

«Россия остается основной страной сбыта афганских наркотиков, которые попадают в страну через государства Центральной Азии», - говорится в документе. По данным ООН, объем героина, поставленного в Россию в 2011 г., составил 70-75 т.

В госдепе отметили, что три года назад Россия перестала сотрудничать с США в сфере правоохранительной деятельности и контроля за наркотиками. «Управление США по контролю над наркотиками находится в деловых отношениях с ФСБ, МВД и ФТС», - отмечают авторы доклада.

Госдепартамент также подчеркнул, что в апреле 2016 г. российский президент Владимир Путин подписал указ, упраздняющий Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. Функции данной службы были переданы МВД.