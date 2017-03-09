Reuters назвало вероятный источник утечки секретов ЦРУ в WikiLeaks

Вероятнее всего, секретные документы о хакерских технологиях ЦРУ передали WikiLeaks сотрудники, работающие в разведуправлении по контракту, сказали Reuters источники в американских спецслужбах и правоохранительных органах. ЦРУ назвало утечку и публикацию документов попыткой подорвать работу по защите США от врагов, но не стало подтверждать или опровергать их подлинность и начало проведения расследования. По информации CNN, утечку сообща расследуют ЦРУ и ФБР. О начале уголовного расследования силами ФБР сообщил и американский источник Los Angeles Times. Правительственный источник Reuters, находящийся в курсе ситуации, говорит, что такое совместное расследование – нормальная практика для подобных утечек. Свои расследования должны инициировать и профильные комитеты сената и палаты представителей, говорят источники Reuters в конгрессе.

В разведслужбах США о краже информации знали с конца 2016 г., говорят два источника Reuters. По их мнению, документы, в которых говорится о хакерских технологиях ЦРУ, которые использовались с 2013 по 2016 г., подлинные. Один из источников сказал, что компании, с которыми у ЦРУ заключены контракты о сотрудничестве, проверяют, у кого из их работников был доступ к опубликованной информации, проверяются их компьютерные логи, электронная переписка и другие электронные документы, в которых могут быть указания на их причастность к краже.

В недавние годы работающие по контракту сотрудники оказались источниками утечек секретных данных в ряде случаев, напоминает Reuters, упоминая застрявшего в России Эдварда Сноудена и задержанного в августе 2016 г. Харолда Томаса Мартина. Оба были сотрудниками консалтинговой фирмы Booz Allen Hamilton и работали по контракту в АНБ.

По версии самой WikiLeaks, ЦРУ «потеряла контроль» над собственным архивом документов о хакерских технологиях и эти документы якобы бесконтрольно циркулировали среди бывших контрактников спецслужб и состоящих на госслужбе хакеров, один из которых и поделился с группой частью этого архива.

Российский след в этой утечке пока не просматривается. Один из источников Reuters объяснил, что российская разведка сначала постаралась бы использовать полученный материал в своих интересах, прежде чем публиковать его, но никаких свидетельств таких попыток нет.

Последствием утечки документов может стать укрепление сотрудничества американских и европейских разведок, которые также озабочены разведдеятельностью России, сказал европейский источник Reuters.

Общественность в США должна быть крайне встревожена публикацией WikiLeaks документов ЦРУ, цель которой – подорвать возможности разведслужб по защите Америки от террористов и других врагов, заявило это разведуправление. Ведомство подчеркнуло, что не будет ни подтверждать, ни опровергать подлинность обнародованных документов и не будет комментировать, идут ли поиски источника утечки.

ЦРУ напомнило, что его цель – «агрессивно собирать иностранные разведданные» ради защиты Америки от террористов, враждебно настроенных государств и других противников. Для этого управлению необходимо использовать последние технологические разработки и быть на переднем крае развития технологий, Америка не заслуживает меньшего, говорится в комментарии. ЦРУ также напомнило, что ему по закону запрещено следить с помощью электронных устройств за согражданами на территории США, и оно это не делает. Управление строго следит за тем, чтобы его деятельность соответствовала законам страны.

Президент США Дональд Трамп крайне озабочен возможными утечками секретной информации, это видно из его предыдущих комментариев, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Об этом сообщает ABC News. Он отметил, что не готов пока говорить об отношении президента к публикации на WikiLeaks массива документов о работе киберподдразделений ЦРУ под кодом Vault 7 («Сейф № 7»). Но если обнародованные документы окажутся подлинными, Трамп расценит эту утечку как опасную, добавил он.

Спайсер не спорит, что в ходе предвыборной кампании Трамп хвалил WikiLeaks за публикацию утечек из почты советника своей соперницы – кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Однако уже после инаугурации президент не раз критиковал спецслужбы за слив секретной информации журналистам и требовал это пресечь. По словам Спайсера, одно дело – публикация почты Джона Подесты из ящика на Gmail о дискуссиях среди демократов и писем личного характера с его оценкой Хиллари Клинтон, другое дело – утечка засекреченных данных. «И не сомневайтесь, президент уже говорил, что любой, кто организует утечку секретной информации, будет привлечен к ответственности по всей строгости закона», – сказал чиновник.

«Недовольных инсайдеров», подлежащих проверке, не меньше нескольких сотен, а, возможно, и больше тысячи, говорят источники the New York Times. Для поисков источника утечки ЦРУ приостановило работу над некоторыми проектами, пишет издание.

Опубликованные документы, носящие преимущественно технический характер, могли утечь с одного сервера, который находится за пределами объектов ЦРУ и за который отвечает контрактор, говорит источник NYTimes в разведке. Впрочем, пока нельзя исключить, что утечку мог организовать и сотрудник ЦРУ.

Обнародованные документы о возможностях взлома касаются уже довольно старых моделей с известными уязвимостями, отмечают некоторые эксперты в сфере кибербезопасности и хакеры. Они скептически оценивают значимость публикации WikiLeaks. К примеру, в одном из документов говорится о способах быстро скопировать информацию с 3,5-дюймового флоппи-диска. Также в подборке не обнаружены документы с грифами относительно высоких уровней секретности, а есть только те, которые не выше «secret/noforn» (секретно, не для иностранцев), то есть, довольно низкого уровня секретности, добавляет издание.

WikiLeaks опубликовала только первую партию из 8700 документов, показывающих, что ЦРУ использует методы, схожие с методами Агентства национальной безопасности США – основной американской службы, которая занимается электронным наблюдением и шпионажем. Утечка призвана показать истинный масштаб секретных хакерских программ ведомства, направленных на взлом массовых устройств и продуктов. Среди них – Apple iPhone, Google Android, устройства с Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, которые могут превращаться в устройства тотальной слежки.

Apple отреагировала на публикацию одной из первых. Все ключевые уязвимости продуктов Apple из утечки WikiLeaks о хакерских разработках ЦРУ уже устранены в результате регулярных обновлений систем безопасности, заявил представитель компании. В компании считают, что обнаруженные хакерами уязвимости, о которых ЦРУ предположительно намеренно не сообщало разработчику, вряд ли можно было успеть использовать. Такую же позицию выразил Google. Директор компании по охране информации Хизер Эдкинс заявила, что, изучив документы WikiLeals, в Google пришли к выводу, что за счет обновлений систем безопасности в операционных системах Chrome и Android прикрыты многие из упомянутых ЦРУ уязвимостей. Впрочем, обе компании продолжают изучать ситуацию.