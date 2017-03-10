В Москве задержали Ильдара Дадина

По данным «Интерфакса» его вновь подозревают в нарушении порядка пикетирования, но адвокат опровергает это

В Москве, 10 марта, во время проведения акции у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на ул. Житная задержан активист Ильдар Дадин.

По данным агентства «Интерфакс», Дадин и оппозиционер Лев Пономарев, сменяя друг друга, проводили одиночный пикет с призывом отправить в отставку руководителя управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии Александра Тереха, в которой Дадин отбывал наказание.

Дадин был задержан после того, как в ответ на требование полицейских предъявить документы, он попросил зачитать ему основания этих требований и его права. Он был сопровожден несколькими правоохранителями в полицейский автомобиль с маркировками Отделения внутренних дел по столичному району Якиманка.

Супруга активиста Анастасия Зотова объяснила задержание супруга отсутствием у него паспорта. Около 12.20 мск Зотова сообщила в Twitter, что Дадина отпустили.

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, сообщил, что в отношении Дадина составлен административный протокол по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения пикета) по подозрению в проведении пикета. У агентства нет официальных подтверждений этой информации, однако правозащитник Пономарев подтвердил, что в отношении Дадина составлен административный протокол по статье 20.2 КоАП РФ.

«Да, составили протокол по 20.2. Ильдар (Дадин) говорит, что не подписывает его, у него есть возражения. В ближайшее время ожидаем, что он будет отпущен», - сказал Пономарев.

Адвокат Ксения Костромина рассказала ТАСС, что сотрудники полиции проверили его документы и отпустили, уточнив, что никаких протоколов об административном правонарушении в отношении Дадина не составлялось.

22 февраля Верховный суд отменил приговор Дадину, первому осужденному за неоднократные нарушения на митингах на три года. Активист вышел из колонии спустя четыре дня, 26 февраля. Первый осужденный за неоднократное нарушение правил участия в митингах стал еще и первым российским политзаключенным, добившимся отмены приговора.