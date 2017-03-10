В Москве задержан Ильдар Дадин

В Москве при попытке провести пикет у здания (Федеральной службы исполнения наказаний) ФСИН задержан активист Ильдар Дадин, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Дадин и оппозиционер Лев Пономарев, сменяя друг друга, сегодня проводили одиночный пикет с призывом отправить в отставку руководителя управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии Александра Тереха.

Сотрудники полиции потребовали у Дадина предъявить документ. В ответ активист попросил полицейских зачитать ему основания этих требований и его права, после чего он был сопровожден несколькими правоохранителями в полицейский автомобиль с маркировками Отделения внутренних дел по столичному району Якиманка.

Пономарев продолжил одиночный пикет у здания ФСИН на улице Житная, 14.

22 февраля Верховный суд отменил приговор Дадину, осужденному за неоднократные нарушения на митингах на три года. Активист вышел из колонии спустя четыре дня, 26 февраля. Первый осужденный за неоднократное нарушение правил участия в митингах стал еще и первым российским политзаключенным, добившимся отмены приговора.