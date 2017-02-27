Кремль поддержал инициативу по отмене «закона Дадина»

Инициатива об отмене уголовной ответственности за многократное нарушение правил проведения митинга заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, подобные инициативы заслуживают внимания. Как правило, они очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые в данном случае должны давать заключение, высказывать свою точку зрения», – сказал он, добавив, что «так или иначе это будет рассмотрено и на этот раз».

Ранее с подобным предложением вступила омбудсмен Татьяна Москалькова. «Я считаю, что статья Уголовного кодекса, связанная с нарушением правил проведения митингов, шествий, пикетирования, не может стоять в одном ряду с другими девятью статьями (подразумевающими административную преюдицию), ибо правовая природа проступка совершенно иная», – сказала она.

Первым и единственным осужденным по этой статье УК стал Ильдар Дадин. В декабре 2015 г. он был приговорен к трем годам лишения свободы, впоследствии срок был уменьшен до 2,5 лет. 22 февраля президиум Верховного суда постановил освободить Дадина.