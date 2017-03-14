Демократия
Статья опубликована в № 4279 от 14.03.2017 под заголовком: Выборы на троих

Единых оппозиционных кандидатов на губернаторских выборах не будет

Они все равно не смогут преодолеть муниципальный фильтр, поясняют эксперты
Сергей Миронов предложил Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову (справа налево) объединить усилия на осенних губернаторских выборах для возвращения на них здоровой конкуренции
Сергей Миронов предложил Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову (справа налево) объединить усилия на осенних губернаторских выборах для возвращения на них здоровой конкуренции
Андрей Гордеев / Ведомости

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в конце прошлой недели направил лидерам КПРФ и ЛДПР Геннадию Зюганову и Владимиру Жириновскому письма с предложением провести переговоры и выдвинуть в 14 регионах, где в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов, единых кандидатов от трех оппозиционных парламентских партий. По убеждению лидера эсеров, процедура сбора подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидатов в губернаторы (муниципальный фильтр) исключает проведение конкурентных выборов. «Региональная власть в лице «Единой России» полностью управляет процессом сбора подписей муниципальных депутатов за своего кандидата и угодных для себя кандидатов. Вместо реальной политической борьбы мы становимся свидетелями утраты здоровой политической конкуренции», – говорится в заявлении Миронова. При этом все законодательные инициативы эсеров об отмене муниципального фильтра не находят поддержки у партии большинства, добавляет он.

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Представители думской оппозиции отнеслись к этой инициативе скептически. Зампред фракции КПРФ Сергей Решульский назвал предложение эсеров пиар-акцией. Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков оценок давать не стал, отметив лишь, что во фракции этот вопрос пока не обсуждали. Но собеседник, близкий к руководству коммунистов, признался, что компартии такая сделка не нужна. Зампред фракции ЛДПР Игорь Лебедев считает это предложение пока еще голословным: «Нужно обговаривать каждый регион отдельно. Мы готовы к переговорам, только если за столом будут сидеть все три партии». У эсеров нет кандидатов на все 14 регионов и они пытаются прикрыть этим предложением тот факт, что тихонько умирают как партия, считает Лебедев: «Ничего из этих предложений не выйдет, но мы готовы к диалогу». С тем, что у эсеров есть проблемы на местах, согласны и в самой «Справедливой России»: как признается собеседник в партии, Миронов предпринимает «попытки спасти ситуацию в условиях отсутствия депутатского корпуса в регионах».

Какой где фильтр

Максимальная планка муниципального фильтра среди 14 регионов, где в 2017 г. пройдут губернаторские выборы, установлена в Новгородской и Томской областях – 10%. Такой же фильтр предполагается и в Севастополе, но там закон о выборах пока не принят. Минимальный фильтр – в Белгородской области (5%).

Эсеры пытаются решить задачу по актуализации самих себя – в таком союзе есть смысл, если есть шансы на победу, но это штучные ситуации, объясняет политолог Михаил Виноградов. Там, где борьбы за победу нет, нет и смысла в объединении, полагает он: «Участие партии в выборах играет ей на пользу, это агитация и привлечение сторонников». Есть регионы, где кандидаты от единороссов еще не утвердились, например Свердловская и Ярославская области, но ярких кандидатов от оппозиции наподобие нынешнего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана там тоже нет, замечает эксперт.

Новая номенклатура: Пакетный метод

Вероятность удачного объединения сил даже по отдельным регионам невысокая, ни в одном из них при максимальном объединении оппозиции шансов на победу у нее нет, соглашается эксперт Комитета гражданских инициатив Андрей Максимов: «Большая задача нереальна, а тактические задачи для каждой партии нужно решать. Чтобы продвинуть себя, они заинтересованы выставлять собственных кандидатов». Кроме того, такое объединение требует политического согласования и будет неудобно действующим губернаторам: без Кремля тут не обойтись и очень сложно будет найти решения, которые устроили бы всех, добавляет эксперт. В большинстве регионов даже при объединении всех оппозиционных муниципальных депутатов единым кандидатам будет трудно преодолеть муниципальный фильтр (см. врез), ведь сейчас КПРФ, ЛДПР и эсеры фактически участвуют в губернаторских выборах благодаря доброй воле местных единороссов, которые помогают им преодолеть фильтр, напоминает Максимов. Но совершенно не факт, что от них будет такая помощь для объединенных кандидатов, заключает эксперт.

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