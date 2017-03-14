Граждане Южной Осетии смогут служить на российской военной базе

Правительство России одобрило внесенный Минобороны проект соглашения с Южной Осетией о службе граждан республики в российских Вооруженных силах. Проект размещен на официальном портале правовой информации. Согласно его тексту югоосетинские граждане получат право служить по контракту в частях 4-й военной базы Минобороны в этой республике и получать денежное содержание в соответствии с российскими нормами. При этом численность Вооруженных сил самой Южной Осетии уменьшается на количество ее граждан, поступивших на службу на 4-ю военную базу.

Это соглашение предусмотрено подписанным два года назад Договором о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией. Этот же договор предусматривает аналогичное соглашение о службе сотрудников КГБ Южной Осетии в ФСБ России. По словам человека, близкого к российским спецслужбам, проект этого соглашения также разработан.

Подписанный в ноябре 2014 г. Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией предполагает менее тесную интеграцию в сфере обороны и безопасности. Он предусматривает лишь создание Объединенной группировки войск, в состав которой с российской стороны войдет 7-я военная база, а с абхазской – два мотострелковых батальона и другие подразделения абхазской армии. При этом, помимо российских военных баз, внешнюю границу Абхазии и Южной Осетии еще с 2009 г. охраняет погранслужба ФСБ России. По словам человека, близкого к российскому Минобороны, разная степень военной интеграции этих республик с Россией вызвана тем, что Абхазия значительно больше по территории и населению. В случае же Южной Осетии проще принимать ее граждан на службу в российскую армию, чем содержать отдельные подразделения югоосетинской армии, говорит он. Договоры о союзничестве с Южной Осетией и Абхазией вызвали осуждение у официальных представителей Грузии и НАТО.

В начале 2000-х гг. президент Владимир Путин своим указом разрешил гражданам стран СНГ служить в российской армии и довольно много граждан Армении и Таджикистана воспользовались этой возможностью, напоминает человек в Минобороны России. К концу нулевых годов эта практика прекратилась, но в начале 2015 г. президент снова издал аналогичный указ. По словам собеседника в российском Минобороны, некоторое количество граждан Таджикистана и Армении уже устроились на российские базы в этих странах, но об интеграции по типу Южной Осетии там речи не идет.