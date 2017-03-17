Директор музея «Исаакиевский собор» отзывает свой отказ от управления Исаакием

Администрация Петербурга настаивает на скорейшем переезде Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» из здания на Исаакиевской площади. Это следует из документа, который представитель музея Никодим Сидоров предъявил в четверг в Смольнинском районном суде. Суд прекратил рассмотрение дела по искам нескольких петербуржцев, в том числе юриста Сергея Бакешина и депутата Бориса Вишневского (см. врез). Истцы пытались оспорить распоряжение комитета имущественных отношений (КИО) от 30 декабря 2016 г., прописывающее процесс передачи собора Российской православной церкви (РПЦ). «По прошествии двух с половиной месяцев с момента издания распоряжения мероприятия плана не реализуются, установленные первичные сроки переезда в 24 месяца устным распоряжением изменены в срок до середины апреля 2017 г.», – сказано в письме директора музея Николая Бурова председателю КИО Александру Семчукову, которое было представлено в суде. Буров просит считать недействительным отказ музея от права на оперативное управление Исаакием. Ссылка на этот документ, датированный 30 декабря 2016 г. и подписанный Буровым, есть в распоряжении КИО, там упоминается и письменное обращение Московской патриархии о передаче ей собора.

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