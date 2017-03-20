Демократия
Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: «Яблоко» ищет спонсоров

«Яблоко» ищет деньги на содержание партии

Потеря госфинансирования обернулась для партии серьезным финансовым кризисом
Соратники Григория Явлинского (на футболке) надеются решить все финансовые проблемы
Соратники Григория Явлинского (на футболке) надеются решить все финансовые проблемы
Евгений Разумный / Ведомости

На заседании федерального политсовета «Яблока» в выходные обсуждался вопрос о реформе партии. Но участников заседания, судя по разговорам в кулуарах, больше волновал слух о том, что денег у партии осталось всего на месяц. На выборах в Госдуму «Яблоко» не преодолело 3%-ный барьер и лишилось госфинансирования.

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«Мы ведем переговоры о финансировании, они идут трудно и долго, но пока мы рассматриваем это как техническую задержку. Если это продлится месяц-полтора, то будет более серьезная проблема», – признался «Ведомостям» зампред «Яблока» Сергей Иваненко. Госфинансирование (247 млн руб. в год) составляло почти 100% расходов, треть шла на поддержку 75 региональных отделений, поясняет Иваненко: «Мы пытаемся восстановить большую часть. У нас был резерв средств на три месяца, сейчас третий месяц заканчивается. Но рассчитываем к концу марта переговоры завершить и получить гарантии финансирования в течение года». По его словам, если финансирование резко уменьшится, то, возможно, придется вводить новый формат работы, когда региональные отделения существуют только де-юре.

Иваненко не называет людей, с которыми идут переговоры, но подчеркивает, что «любое финансирование бизнес должен согласовывать с администрацией президента». По словам собеседника в партии, у основателя «Яблока» Григория Явлинского и первого замруководителя администрации Сергея Кириенко плохие отношения еще со времен членства последнего в СПС. Иваненко это опровергает, но пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев полагает, что это действительно так. Яковлев подтверждает, что денег осталось на месяц, и говорит, что партия уменьшает расходы – в частности, ожидаются сокращения в федеральном аппарате: «Спонсоры есть, но идут переговоры по объемам. Мы восемь лет были без госфинансирования в крайне экономном режиме – справимся и сейчас». Член политсовета из Новосибирска Олеся Вальгер сказала, что они уже ищут новые источники финансирования, в том числе через фандрайзинг. По словам лидера псковского отделения Льва Шлосберга, в январе – феврале финансирование было, деньги за март ожидаются по плану.

Планы партии

Необходимо расширить социальную базу партии и ориентироваться на большинство россиян, считает Слабунова. Она также предлагает привлечь к работе лидеров общественного мнения, наращивать присутствие в соцсетях, запустить радио и, возможно, газету и журнал «Демократ».

Что же касается реформы партии, о которой было объявлено в начале марта, то среди ее возможных направлений председатель «Яблока» Эмилия Слабунова назвала укрепление региональных отделений, постоянную работу с депутатами на местах и новые подходы к партработе – в частности, ставка будет делаться не на рост числа членов партии, а на волонтеров и тех, кто может привлекать фандрайзинг. При этом представители регионов на заседании критиковали партруководство за слабые управленческие решения и бюрократизм. «Это как Гайдаровский форум, где обсуждают, как сделать лучше экономику России, не меняя первого лица», – говорит собеседник в партии.

«Яблоко» достигло тупика, предъявляя себя как умеренную альтернативу протестному движению, получая некие госпреференции, и серьезное финансирование найти им будет сложно, считает политолог Михаил Виноградов: «Если «Яблоко» сумеет себя снова показать государству как альтернативу [оппозиционеру Алексею] Навальному, занимаясь его троллингом, что оно делало все эти годы, за исключением позиции по Крыму, то, может быть, административный статус партии вырастет. Но при сохранении Явлинского как фронтмена говорить о реформе сложно, а его уход – задача нерешаемая».

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Финансовые сложности характерны для всех партий, кроме «Единой России», что связано с мерами государства по минимизации прямого участия крупного капитала в политике, говорит политолог Александр Пожалов. «Яблоку» нужно выигрывать конкуренцию за спонсоров на либеральном фланге, полагает он: «Пока же все видят, как Навальный открывает штабы в регионах и создает расследованиями напряжение вокруг фигур во власти и госкомпаниях. Для бизнеса, который хотел бы через публичные кампании повлиять на политику, он пока смотрится эффективнее». Чтобы вернуть внимание спонсоров, «Яблоку» нужно отказаться от позиций, позволяющих критикам маркировать партию как непатриотическую, в частности по Крыму, а также показывать успехи на выборах в регионах, считает Пожалов: «Вопрос лидерства скорее важен не для спонсоров, а для избирателей, от состава лидеров зависят электоральные перспективы».

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