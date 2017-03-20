Дума предложит президенту страны назначать президента РАН

Госдума готовит поправки в закон о науке, по которым президента Российской академии наук (РАН) будет назначать президент России. Как сказал «Интерфаксу» главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев, можно говорить об аналогии с Московским и Санкт-Петербургским университетами, где президент назначает ректоров. Пальцев считает это правильным и соответствующим исторической традиции.

В Москве идет общее собрание РАН, это главный орган управления Академией, в его ведении находится принятие устава и изменений в устав РАН, выборы президента РАН и президиума РАН. В день собрания стало известно, что свои кандидатуры сняли все три претендента на должность президента Академии - биофизик, директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Александр Макаров, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко и действующий президент Владимир Фортов, полномочия которого истекают через несколько дней. Панченко и поддерживающие его академики предлагают перенести выборы на осень, чтобы доработать устав и, в частности, процедуру избрания президента РАН. Фортов поддержал это предложение, как сообщает «Коммерсантъ», неожиданно.

Решение о переносе выборов может быть принято на дневном заседании Общего собрания РАН, которое начнется в 15.00 мск, сказал журналистам Фортов. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже предложил академикам помочь в организации выборов президента. Вице-премьер Аркадий Дворкович призвал академиков РАН и ученых научно-исследовательских институтов (НИИ) не жаловаться на трудности с бюрократией и общение с чиновниками. На этом фоне прозвучали слова Пальцева о подготовке законопроекта о том, чтобы президента РАН назначал президент страны. В Кремле о такой идее не знают, сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 16 и 17 марта Фортов встречался с Путиным, это «Коммерсанту» подтвердила помощница академика Светлана Попова и добавила, что обсуждались выборы. Слухи о том, что Путин мог уволить Фортова, она опровергла: у президента страны таких полномочий нет. Песков сказал, что выборы президента РАН «не являются прерогативой» Путина и о его встречах с Фортовым ему неизвестно. «Но мы наблюдаем, что на общем собрании [РАН, где решался вопрос с выборами главы академии] сейчас происходит», - цитирует его ТАСС.

Законопроект о назначении президента РАН президентом России

Ученый секретарь РАН Михаил Пальцев отметил, что в Думе готовятся «достаточно революционные изменения» для академии, в апреле законопроект поступит в профильный комитет, может быть принят уже в весеннюю сессию, и тогда выборы, если их перенесут на ноябрь, пройдут по новой схеме: общее собрание выберет нескольких кандидатов на пост руководителя РАН и отправит президенту страны, который уже выберет и назначит одного из них.

Вне зависимости от прохождения этих поправок через Думу академия должна будет решить вопрос о продлении полномочий президиума РАН, подготовить изменения в устав и новые выборы. Пальцев не исключил, что полномочия президиума могут быть продлены через акт учредителя - правительства России. «Мы будем просить и будем выдвигать это на общем собрании, чтобы выборы провести в 20-х числах ноября», - сказал он журналистам.

По уставу в нынешней ситуации срок полномочий президиума может быть продлен на шесть месяцев. По словам Пальцева, РАН будет просить продлить его на восемь месяцев из-за летних отпусков. Предложение перенести выборы на осень «вызвало негодование многих собравшихся», но в академии понимание этого предложения есть, добавил он. «Скорее всего, завтра состоятся общие собрания отделений, которые обсудят отчеты академиков-секретарей. Никаких сомнений в прочности академических устоев и будущем Академии наук ни у кого нет», - цитирует Пальцева ТАСС. Новый регламент выборов президента РАН и необходимые изменения в документах разработают в течение двух месяцев. По словам Пальцева, сомнения в целесообразности проведения выборов по существующим регламентам и версии устава впервые возникли примерно полтора месяца назад. Он отметил, что доработка документов ведется уже какое-то время, «есть наработки», кроме того, для этого будет создана рабочая группа.

Предложение одного из кандидатов изменить процедуру избрания президента

Фортов рассказал журналистам, что группа академиков указала на несовершенства устава РАН, которые, по их мнению, достаточно существенны, и в этой ситуации проведение выборов по заранее намеченному плану может бросить тень на легитимность избрания как президента РАН, так и президиума академии и результаты выборов может не одобрить правительство, пусть вероятность такого исхода и гипотетическая. Макаров и Панченко на собрании РАН подтвердили, что отказываются от участия в выборах, поблагодарив выдвинувших их кандидатами, передает ТАСС. Фортов сказал, что не может остаться безальтернативным кандидатом, и попросил собрание отложить выборы. Он добавил, что «пока не выбран новый президент, выбирать новый президиум бессмысленно», так как половина членов президиума назначается президентом. Полномочия действующего состава президиума он предложил продлить до доработки устава и проведения новых выборов.

Отложить выборы на полгода, чтобы было время прописать в уставе более прозрачную процедуру, несколько дней назад предложил Панченко. По его словам, в уставе нет механизма отбора кандидатов, их выдвижения и обсуждения. Как напоминает «Коммерсантъ», в академических кругах Панченко считается основным конкурентом Фортова как подчиненный главы РНЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука – человека, близкого к президенту Владимиру Путину. Против предложения о переносе выступили известные ученые, но Фортов его поддержал, отмечает газета.

В феврале 2017 г. президиум РАН после обсуждения программ кандидатов официально рекомендовал академикам поддержать на выборах Фортова, а на тайном голосовании 43 члена президиума академии отдали предпочтение этому кандидату, остальные получили по пять голосов. «Общее собрание настроено на проведение выборов, люди уже приехали со всей страны, – говорил "Коммерсанту" Михаил Пальцев. – Но если эта группа членов академии сумеет их убедить, выборы действительно могут быть перенесены». Он подтвердил, что положения устава о выборах президента РАН устраивали не всех, но недостатки документа объясняются тем, что он принимался на фоне «неожиданной» реформы академии. Президиум РАН утвердил подробное описание процедуры выборов президента в декабре 2016 г., а в феврале 2017 г. ввел поправки к регламенту выборов, разрешив голосовать только за одного кандидата, напоминает газета. Панченко считает, что эти поправки не прошли через общее голосование членов РАН и выборы нужно перенести ради изменения устава и утверждения устава правительством.

Правительство готово помочь

«Нам, конечно, небезразлично, что происходит в крупнейшем академическом нашем учреждении, еще раз повторяю, это же не общественный клуб - это государственная академия, которая функционирует на базе государственного имущества и тратит государственные деньги. Нужно, чтобы там коллапс не наступил. Я еще позвоню сегодня и нашему коллеге [президенту РАН Владимиру] Фортову, если нужно - еще кому-то. Вообще, это, конечно, не очень хорошо, надо, чтобы они как-то определялись», - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник. О ситуации ему доложил Аркадий Дворкович. Он рассказал о желании части академиков изменить устав, сделать выборы президента более прозрачными и добиться поддержки правительства и о том, что в связи с этими предложениями все три кандидата снялись с выборов. «Наибольшая поддержка, по предварительным данным, была у нынешнего президента академии, тем не менее часть членов академии посчитала, что есть определенные узкие места в нормативных документах самой академии, прежде всего в уставе - что касается порядка выборов и системы выдвижения кандидатов», - отметил вице-премьер.

Дворкович в этот же день на общем собрании РАН призвал академиков и ученых не жаловаться. Так, он прокомментировал опубликованное 20 марта интервью Фортова «Российской газете» о том, что Академия наук четвертый год работает в ультрастрессовой ситуации, вызванной реформой, которую не поддерживает большинство ученых. Вице-премьер не верит, что РАН не сможет справиться с трудностями. «Жалобы, плач абсолютно неуместны. Вы очень сильные люди, сильные ученые, и я никогда не поверю в то, что вы не можете достичь результатов, если у вас есть трудности в общении с вашими коллегами», - цитирует его «Интерфакс». Он считает, что РАН - «это одна из сильнейших организаций в стране и мире, она способна на громадные достижения», он не верит, что «шантаж» в кавычках, угрозы, обещания лишить финансирования могут сработать, если речь идет о сильнейших коллективах, доказавших свою состоятельность».

«Клуб 1 июля» представил аргументы против переноса выборов

Несогласные с реформой академии члены «Клуба 1 июля» 19 марта призвали не переносить выборы президента РАН. Их заявление опубликовала газета «Троицкий вариант». Они выступают «категорически против попыток прервать избирательный процесс накануне его завершения» и подчеркивают «важность соблюдения принципов самоуправления РАН, ее независимости во внутренних делах, академической свободы и самостоятельной ценности фундаментальных научных исследований».

Авторы заявления напоминают, что устав РАН, который теперь называют недостаточно четким, в 2014 г. был принят почти единогласно. «Ни один из тех членов РАН, кто ставит его сейчас под сомнение, не выражал несогласия с ним», - добавляют они. Устав утвердило правительство, юридическая служба которого не выявила никаких противоречий или юридических недостатков в документе. Все кандидаты в президенты выдвигались в соответствии с этим уставом и проводили кампанию, признавая его правомочность и правомочность готовящихся выборов. «Поэтому появление сомнений в правомочности устава буквально накануне голосования выглядит по меньшей мере недобросовестно», - отмечают они. Ставить под сомнение положения устава РАН можно, но это должно делаться по утвержденным процедурам.