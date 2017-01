«Я делала вклад в историю»

Adrian Wyld / The Canadian Press via AP

Христя Фриланд узнала, что включена в санкционный список Кремля из Twitter 24 марта 2014 г., когда готовила на своей кухне в Торонто обеды для детей в школe, написала она в эссе на сайте Брукингского института. Пока другие попавшие под санкции политики шутили о своем горе – ведь они не смогут поехать с семьей в отпуск в Сибирь, Фриланд сокрушалась: «Мне по-настоящему грустно было от запрета посещать Россию. Я считаю себя русофилом. Я говорю на русском и учила русскую литературу и историю в колледже. Мне нравилось жить в Москве в середине 1990-х, когда я возглавляла бюро FT, и я регулярно возвращалась в Россию в последующие 15 лет».

Фриланд удивилась – по ее мнению, ничто не предвещало, что она станет невъездной. Несколько раз ее приглашали вести панели на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев отвечал на ее вопросы на брифинге «не для записи» с журналистами в Давосе в 2013 г. И вот она оказалась в компании 13 канадцев – девятерых депутатов, троих госслужащих и президента Конгресса украинцев Канады, – которые попали под ответные санкции в ответ на запрет Канады на въезд нескольких российских чиновников из-за событий на Украине и в Крыму.

«Три в одном» – так охарактеризовала Фриланд свою кандидатуру для санкций. Во-первых, она активист украинской диаспоры в Канаде. Выходцев из этой страны в Канаде – 1,25 млн, в процентном соотношении это куда больше, чем в США, и они представляют серьезную политическую силу. Во-вторых, Фриланд – политик: с ноября 2013 г. она была депутатом парламента. И наконец, она журналист, чьи статьи весьма не по нраву Кремлю. Начиная от статей про войну в Чечне и заканчивая более поздними материалами. Например, в 2011 г. писала колонку в The New York Times, где доказывала, что Россия превращается в диктатуру, уязвимую для народного восстания. А в январе 2014 г. в The Globe and Mail настаивала, что Канада должна поддержать «демократический протест на Украине». Успех майдана станет ярким примером для России и других бывших республик СССР, сражающихся против диктатуры, писала она. Затем поехала в Киев с сообщением, что Канада должна послать официальных наблюдателей в Киев и выступить посредником между протестующими и правительством Януковича.

Министр под санкциями

Когда в ноябре 2015 г. в Канаде пришла к власти либеральная партия Трюдо, Фриланд стала министром международной торговли. Санкции с нее так и не сняли. Впрочем, она в ходе предвыборной кампании обещала приложить все силы, чтобы страна приняла аналог американского «списка Магнитского», сообщает ТАСС. Справедливости ради надо заметить, что все их соперники обещали то же самое. А затем министр иностранных дел Стефан Дион, которого сменила Фриланд, возражал против этого. Он считал, что в Канаде и так есть нужные законы – о замораживании активов коррумпированных иностранных чиновников и о специальных экономических мерах. На основе последнего Канада ввела санкции против России после Крыма. А «закон Магнитского», опасался Дион, поставит крест на попытках наладить отношения с Россией.

Когда 10 января этого года Трюдо назначил Фриланд министром иностранных дел, сложилась парадоксальная ситуация: человек, который должен налаживать связи Канады с другими странами, объявлен персоной нон грата в одной из них. Представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью CBC News заявила, что снятие санкций с Фриланд – «вопрос взаимности и зеркальности». Пресс-секретарь Фриланд Джо Пикерилл в ответ заявил газете Toronto Star, что зеркальных уступок пока не ожидается: «Не может быть никаких торгов о равноценном обмене в сфере агрессии и их незаконных действий».

В минувшую пятницу высказалась и сама Фриланд. «Мы не собираемся поднимать вопрос о снятии санкций. Они были наложены предыдущим правительством при нашей (т. е. либеральной партии. – «Ведомости») сильной поддержке», – цитирует министра CBC News.

Захарова предложила Фриланд встречаться с российскими чиновниками на зарубежных площадках. Так и происходит. Канадский министр рассказала, что общалась с Владимиром Путиным в ноябре 2016 г. на саммите АТЭС в Перу: «Мы говорили по-русски довольно долго» (цитата по CBC News).