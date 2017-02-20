«Эта страна для многих стала якорем надежды»

Далеко не все знают, что кроме канцлера у Германии есть и президент. Его функция скорее быть моральным авторитетом для нации. Пять лет этот пост занимал пастор Йоахим Гаук. Ему на смену пришел Франк-Вальтер Штайнмайер, за плечами которого восемь лет работы министром иностранных дел. Такой выбор оправдан: наступают времена, когда президенту все чаще приходится действовать на международной арене.

Как ни странно это звучит, но у Штайнмайера может оказаться меньше полномочий, чем во времена, когда он возглавлял МИД. Президент – должность скорее церемониальная. Почти все его решения должны быть контрассигнованы канцлером или профильным министром, или же он действует по представлению какого-либо института власти. Он может накладывать вето на законы почти за 100 лет существования Германии как парламентской республики, президент воспользовался этим правом едва ли десяток раз, утверждает The Wall Street Journal (WSJ). Он выдвинет кандидатуру следующего канцлера, но выберет ее самостоятельно лишь в том случае, если ни у одной из партий не наберется большинства и они не смогут за 21 день договориться, кто же возглавит страну.

Однако президент Германии представляет страну за рубежом, обладает моральным весом внутри страны и следит за соблюдением законности, рассказывает ВВС. Полномочия президента настолько ограничены, что его власть зависит от его речей, от умения воздействовать на людей словом, отмечает газета Die Zeit. Его задача – «наладить диалог с согражданами, чтобы помочь сгладить трения в обществе и уменьшить пропасть между политиками и населением». Но времена меняются, продолжает издание. Теперь недостаточно «защищать идеалы свободы внутри страны», теперь президент «должен и на международной арене <...> выступать за эти демократические ценности <...> т. е. президент должен быть в большей степени политиком».

«Висландия» в опасности 31 000 солдат из 24 стран, 3000 единиц сухопутной техники, 100 самолетов и вертолетов, 12 кораблей участвовали в 10-дневных учениях «Анаконда-16» в Польше в июне прошлого года, накануне саммита НАТО в Польше. Учения «Анаконда» Польша (участница альянса с 1999 г.) проводит каждые два года начиная с 2006 г., в 2012 г. в них впервые приняли участие подразделения стран – членов НАТО. Как правило, по сценарию на государство «Висландия» нападает из-за конфликта на энергетическом рынке некое враждебное государство. Этого врага идентифицируют то как соседа на восточных рубежах, то как главного поставщика углеводородов.

Предшественник Штайнмайера Гаук не строил карьеру профессионального политика. Он – пастор, которого диссидентская деятельность возвела на политический олимп, хотя он не входит ни в одну партию. Он мог попробовать переизбраться на второй президентский срок, но из-за возраста (в январе Гауку исполнилось 77 лет) решил отказаться.

Блок Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) долгое время не мог согласовать кандидата, который устроил бы все стороны. Ангела Меркель поначалу противилась кандидатуре Штайнмайера, пишет журнал Politico. Она хотела найти человека без явного партийного уклона. Когда стало ясно, что СДПГ в любом случае выдвинет Штайнмайера – хоть самостоятельно, хоть в составе блока, у Меркель осталось два варианта: либо противопоставить ему человека от ХДС/ХСС и, скорее всего, проиграть, либо объединиться. Учитывая, что в сентябре этого года в Германии должны пройти выборы в бундестаг, Меркель предпочла второй вариант.

В итоге 61-летнего Штайнмайера избрали уже в первом туре 12 февраля. У других кандидатов просто не было шансов. Всего голосовало 1239 человек, Штайнмайер набрал 931 голос. Его ближайший соперник, выдвинутый Левой партией политолог и социолог Кристоф Буттервеге, – 128. Третье место у вице-председателя популистской партии «Альтернатива для Германии» Альбрехта Глазера – 42 голоса. Инаугурация нового президента состоится через месяц, 19 марта.