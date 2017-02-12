Штайнмайер избран президентом Германии

Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом страны. Во время голосования 103 депутата бундестага и делегата земельных парламентов воздержались, 931 человек поддержал кандидатуру Штайнмайера.

Церемония инаугурации нового президента запланирована на 19 марта. Штайнмайер сменит на этом посту Йоахима Гаука.

Штайнмайер был единственным кандидатом от блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз и Социал-демократической партии Германии. Он набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре.