Путин внес в парламенты кандидатов на посты глав Северной Осетии и КЧР

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Республики Северная Осетия - Алания трех кандидатов для избрания на должность главы республики. Также российский лидер внес на рассмотрение Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает «Интерфакс».

На рассмотрение в парламент Северной Осетии внесены заместитель председателя парламента Республики Северная Осетия - Алания Гарий Кучиев, председатель Комитета парламента республики по науке, образованию, культуре и информационной политике Елена Князева, а также временно исполняющий обязанности главы республики Вячеслав Битаров.

На должность главы Карачаево-Черкесии предложены заместитель председателя комитета Народного Собрания КЧР по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктор Бородкин, председатель комитета парламента КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Исмель Биджев, а также временно исполняющий обязанности главы КЧР Рашид Темрезов.