Россия и США обсуждают скоординированные удары по Алеппо – «Интерфакс»

Москва и Вашингтон на переговорах по урегулированию ситуации в Сирии обсуждают совместную операцию в Алеппо в середине сентября, заявил «Интерфаксу» источник в Женеве.

«Стороны обсуждают возможность начала нанесения скоординированных ударов по боевикам в Алеппо примерно с середины сентября», - сказал источник, близкий к российско-американским консультациям. Он пояснил, что «к этому моменту в городе и его окрестностях должны будут остаться лишь те боевики, которые не пожелали сложить оружие и выйти из Алеппо».

Государственный секретарь США Джон Керри 27 августа сообщил, что Россия и Соединенные Штаты уладили большинство деталей по восстановлению режима прекращения огня в Сирии. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.

Лавров в свою очередь отметил, что рассчитывает на то, что договоренности между Москвой и Вашингтоном по Сирии будут достигнуты в самое ближайшее время. По его словам, прекращение боевых действий в Сирии возможно лишь после размежевания террористов и оппозиции. Он отметил, что понимание этого у России и США становится более четким.