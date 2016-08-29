Суд в Ереване освободил задержанного по запросу США россиянина

Гражданин России Сергей Миронов, который был задержан в Ереване по запросу США, освобожден по решению суда в Армении. Об этом сообщает в понедельник, 29 августа, корреспондент «РИА Новости».

У здания суда в Ереване Миронова ожидала машина с дипломатическими номерами. Он сказал журналистам, что удовлетворен решением суда, а его супруга Юлия добавила, что Армения доказала, что «является хорошим другом России».

«Мы возвращаемся в Россию, но обязательно вернемся в Армению, чтобы организовать наш отдых, поскольку в этот раз нам это не удалось», - приводит ее слова «Интерфакс».

Президент Русско-армянской ассоциации юристов «Армрос» Рубен Киракосян в комментарии «РИА Новости» отметил, что вопрос о возможной экстрадиции Миронова из Армении в США пока не закрыт.

Эксперт подчеркнул, что он будет решен в течение 40 дней. До этого Миронов будет находиться на свободе, но в Ереване, а не в России, указал Киракосян. Отвечать за пребывание россиянина на территории Армении будет консульство России.

В пятницу, 26 августа, полицейские задержали в ереванском аэропорту «Звартноц» гражданина России Сергея Миронова 1986 г. р., который с 11 мая текущего года был объявлен в международный розыск правоохранительными органами США.

Адвокат задержанного Карен Нерсесян заявлял, что россиянина подозревают в отмывании денежных средств и незаконной передаче военных технологий. По его словам, Миронов работает обычным программистом и не имеет доступа к каким-либо секретным технологиям.