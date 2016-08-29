СМИ сообщают о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова

В Ташкенте 29 августа скончался президент Узбекистана Ислам Каримов, передает информационное агентство «Фергана». Ему было 78 лет. По данным агентства, его смерть наступила в 15-16 часов по местному времени.

Каримов был президентом Узбекистана последние 26 лет. Официальных заявлений о смерти Каримова не поступало.

Смерть Каримов подтверждает источник «Газеты.Ru».

Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 г. в Самарканде. В 1960 г. он окончил Среднеазиатский политехнический институт, в 1967 г. - Ташкентский институт народного хозяйства. С 1966 г. работал в Госплане Узбекской ССР, в 1983 г. был назначен министром финансов Узбекской ССР, в 1986 г. стал зампредседателя Совета министров Узбекской ССР. В 1986-1989 гг. Каримов работал первым секретарем Кашкадарьинского обкома партии, с июня 1989 г. — первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана.

24 марта 1990 г. Каримов был избран президентом Узбекской ССР, в 1991 г. его избрали еще раз на альтернативной основе. С 1995 г. Каримов неоднократно избирался президентом страны.

29 августа дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева написала в Instagram, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг (инсульт) и находится в реанимации в стабильном состоянии. По ее словам, «на данный момент еще рано делать какие-либо прогнозы относительно его будущего состояния».