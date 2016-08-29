В аппарате президента Узбекистана информацию о его смерти опровергают – «РИА Новости»

В аппарате президента Узбекистана Ислама Каримова информацию о его смерти не подтверждают, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, состояние Каримова стабильное.

Источник, близкий к руководству республики, также опроверг «Интерфаксу» сообщения о смерти Каримова."Его состояние медики оценивают как стабильное", - сказал источник. Однако в посольстве России в Узбекистане агентству заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти президента.

Ранее информационное агентство «Фергана» сообщило, что Каримов скончался на 79-м году жизни. По данным агентства, его смерть наступила в 15-16 часов по местному времени.

В первой половине дня 29 августа стало известно, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг (инсульт) и находится в реанимации в стабильном состоянии.