Песков: У России нет данных о состоянии здоровья президента Узбекистана

В Кремле исходят из того, что появившиеся сообщения о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова не нашли подтверждения, новыми данными не располагают, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что были различные сообщения, которые не нашли подтверждения. Сейчас какой-либо новой информацией мы не располагаем, но пока можем только сказать, что эти ночные сообщения не нашли подтверждения, из этого исходим», – заявил Песков. Он уточнил, что Кремлю известно лишь о болезни Каримова без каких-либо деталей.

«Наверное, было бы неправильно из Кремля все-таки давать какие-то детали по состоянию здоровья главы государства Узбекистан», – заключил пресс-секретарь президента.

29 августа дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила на своей странице в Facebook о том, что 78-летний Каримов перенес кровоизлияние в мозг. «Он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент еще рано делать какие-либо прогнозы относительно его будущего состояния», – написала она.

В тот же день агентство «Фергана» со ссылкой на свои источники сообщило, что Каримов скончался в 15–16 часов по ташкентскому времени (около 13.30 по московскому). «Никаких сведений от официальных властей Узбекистана на этот счет пока не поступало», – отмечало агентство. Позже в аппарате президента республики эти сведения опровергли.

Ислам Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 г. До этого он занимал должность президента Узбекской ССР. Он бессменно управляет страной более 26 лет.