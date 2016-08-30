Власти Узбекистана отменили празднование Дня независимости
Власти Узбекистана решили отменить празднование Дня независимости страны. Официальные мероприятия были запланированы на 1 сентября, передает ВВС.
Источник ВВС не стал называть причины, по которым праздничные мероприятия были отменены. Однако он заверил, что в парках Узбекистана будут проходить народные гуляния ко Дню независимости.
Накануне 29 августа в СМИ появилась информация о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов, перенесший инсульт, умер на 79 году жизни. Официально информацию о смерти лидера власти Узбекистана не подтвердили.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал официальных уведомлений о смерти Каримова.
29 августа дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила в соцсетях, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг. «Он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное», - написала она.