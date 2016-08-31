Путин поздравил Каримова с Днем независимости Узбекистана

Президент России Владимир Путин направил поздравления президенту Узбекистана Исламу Каримову с Днем независимости республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 31 августа, на сайте лидера узбекского государства.

«От души желаю Вам, уважаемый Ислам Абдуганиевич, доброго здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам Узбекистана - счастья и процветания», - отмечает российский президент.

В поздравлении Путина подчеркивается, что отношения между двумя государствами, опирающиеся на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, активно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Государственная независимость Узбекистана была провозглашена 31 августа 1991 г. на внеочередной сессии Верховного совета республики.

29 августа дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила в соцсетях, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг. «Он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное», - написала она.

В среду стало известно, что российские врачи отправились в Узбекистан для того, чтобы оказать помощь Исламу Каримову. При этом, по словам российского вице-премьера Ольги Голодец, Узбекистан не посылал России официального запроса.

«Мы всегда оказываем помощь, если к нам обращаются по поводу сложных технологических операций, которых нет на какой-либо территории сопредельного государства. Но такого официального обращения у нас не было», — сказала она.