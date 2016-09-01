Замминистра промышленности и торговли России назначен Василий Осьмаков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителем министра промышленности и торговли России Василия Осьмакова. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

"Назначить Осьмакова Василия Сергеевича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в документе.

Осьмаков до назначения работал в должности директора департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга.