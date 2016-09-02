Состояние президента Узбекистана Каримова ухудшилось

Состояние президента Узбекистана Ислама Каримова ухудшилось, сейчас оно критическое. Об этом говорится в информационном сообщении кабинета министров республики, на которое ссылается «Интерфакс».

"Дорогие соотечественники! С большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение. По мнению врачей, оно оценивается как критическое", - отмечается в сообщении правительства.

29 августа дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила в соцсетях, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован.

В четверг, 2 сентября, информационное агентство «Фергана» сообщило, что в пятницу будет объявлено о смерти Каримова. При этом СМИ даже назвало дату и место похорон - 3 сентября в Самарканде, родном городе президента Узбекистана. По информации агентства, на самаркандском кладбище уже вовсю идет подготовка к похоронам.