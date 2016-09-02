Назарбаев уедет с саммита G20 в Узбекистан – Reuters

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прервет участие в саммите G20 в Китае и прибудет в Узбекистан в субботу 3 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Казахстана. По мнению агентства, это связано с тем, что Узбекистан готовится объявить о смерти своего бессменного президента Ислама Каримова.

Сегодня кабинет министров Узбекистана опубликовал краткое сообщение о том, что «в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение, и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое». Ресурс «Фергана» сообщил, что на родине Каримова в Самарканде уже строится усыпальница, тело лидера доставлено в Самарканд. По данным издания, о смерти Каримова объявят в пятницу, 2 сентября, а похороны с участием лидеров государств СНГ пройдут 3 сентября.