Путин встретится с премьером Японии 15 декабря в Ямагути
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин проведут встречу 15 декабря в префектуре Ямагути. Об этом японский премьер заявил на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, передает ТАСС.
«Мы договорились провести встречу в префектуре Ямагути 15 декабря», - сказал он. Абэ также добавил, что рассчитывает встретиться с российским лидером в ноябре на саммите АТЭС в Перу.
Пресс-секретарь президента России подтвердил данную информацию.