Путин встретится с премьером Японии 15 декабря в Ямагути

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин проведут встречу 15 декабря в префектуре Ямагути. Об этом японский премьер заявил на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, передает ТАСС.

«Мы договорились провести встречу в префектуре Ямагути 15 декабря», - сказал он. Абэ также добавил, что рассчитывает встретиться с российским лидером в ноябре на саммите АТЭС в Перу.

Пресс-секретарь президента России подтвердил данную информацию.